Migranti | Salvini | vergognoso silenzio Ue su ong Di Maio | Italia darà lezione a Ue

Crisi Migranti - Fico "chiama" i colleghi presidenti Ue : superare l'emergenza | Salvini : sbarchino a Malta : "Bene l'iniziativa di Di Maio sul caso della Sea Watch, ma l'Europa non lasci sola l'Italia" dice il presidente della Camera che invita gli omologhi europei ad adoperarsi per superare l'emergenza.

Salvini e Di Maio litigano sui Migranti - e Fico sta con Di Maio - : Roma, 5 gen., askanews, - Divergenze tra Salvini e Di Maio sul caso delle due navi Sea Watch e Sea Eye con 49 migranti a bordo. E il presidente della Camera Roberto Fico si schiera con Di Maio. Su ...

Migranti : Salvini - vergognoso silenzio Ue : ANSA, - ROMA, 5 GEN - "Non cediamo ai ricatti. Due navi ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta. Oppure, visto che le ong hanno bandiera ...

Salvini : i Migranti della Sea Watch sbarchino a Malta - non cediamo ai ricatti : Il vicepremier Matteo Salvini conferma la linea dura sui migranti. 'Non cediamo ai ricatti - ha detto parlando a Teramo - due navi Ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono ...

Migranti - Salvini : non cediamo a ricatti - navi Ong sbarchino a Malta : "Non cediamo ai ricatti. Due navi Ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ...

Salvini : i Migranti della Sea Watch sbarchino a Malta - non cediamo ai ricatti : Il vicepremier Matteo Salvini conferma la linea dura sui migranti. “Non cediamo ai ricatti - ha detto parlando a Teramo - due navi Ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta. Oppure, visto che le Ong hanno bandiera olandese e tedesca, chiedano aiuto a Berlino e Amsterdam per attivare immediatamente un corridoio umanitario".

Salvini : sui Migranti non mollo di un millimetro : Il vicepremier Matteo Salvini conferma la sua linea sui migranti: "Crollano gli sbarchi - si legge in un twitter del ministro dell'Interno - crollano i permessi umanitari. Volere è potere, io non mollo di un millimetro, avanti tutta! #stopinvasione".

Migranti - Salvini : tanti napoletani mi scrivono - sindaco pensi a città : "Sono pieno di messaggi di napoletani che vorrebbero che il loro sindaco si occupasse della città: del lavoro, delle case popolari, dell'immondizia, del traffico. Vuole aprire porti? Forse avrà un ...

Di Maio a Malta : "Fate sbarcare i Migranti - donne e bambini li prendiamo noi" | Salvini : non cambio idea : L'annuncio del vicepremier M5s dopo una telefonata col premier Conte. Sea Watch: "Abbiamo 4 donne e 3 bambini, non separabili dagli uomini"

Di Maio vs Salvini 'Prendiamo donne e bimbi della Sea Watch'/ Boldrini 'Propaganda sulla pelle dei Migranti' : Di Maio vs Salvini "Prendiamo donne e bambini della Sea Watch". Boldrini "Propaganda sulla pelle dei migranti. Lite all'interno del governo

Salvini - Saviano : è di nuovo polemica sui 49 Migranti ancora in mare : Salvini è finito nuovamente nel mirino polemico dell'autore di Gomorra, Roberto Saviano. A far riesplodere un confronto, a dire il vero mai sopito, è la vicenda della nave Sea Watch che, da giorni ormai, è attraccata davanti alle coste maltesi in attesa di poter far scendere i 49 migranti che si trovano a bordo. Contro la scelta, fortemente sostenuta da Salvini di non aprire i porti italiani, si è scagliato ieri pomeriggio, con un video dai toni ...

Emergenza Migranti - Di Maio e Conte aprono a donne e bambini. Ma Salvini : 'Basta ricatti' : Mini-svolta del governo italiano nella serata di ieri sul tema migranti. Dopo giorni in cui a più riprese il ministro dell'Interno Matteo Salvini, aveva ribadito che l'Italia non era disponibile ad ...

Lite sui Migranti - mossa Di Maio : 'Porte aperte a donne e bambini' Gelo Salvini : 'Basta ricatti' : Mini-svolta del governo italiano nella serata di ieri sul tema migranti. Dopo giorni in cui a più riprese il ministro dell'Interno Matteo Salvini, aveva ribadito che l'Italia non era disponibile ad ...

Lite sui Migranti - mossa Di Maio : «Porte aperte a donne e bambini» Gelo Salvini : «Basta ricatti» : Mini-svolta del governo italiano nella serata di ieri sul tema migranti. Dopo giorni in cui a più riprese il ministro dell'Interno Matteo Salvini, aveva ribadito che l'Italia non era...