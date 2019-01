India | pullman di studenti finisce in un burrone Morti sei bambini e il conducente

India : pullman precipita in dirupo - 11 morti : Tragico incidente in India: almeno 11 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite. Un pullman, che probabilmente viaggiava a grande velocità, è precipitato in un dirupo nello Stato settentrionale di Jammu e Kashmir. L’autista ha perso il controllo del mezzo, precipitato per 60 metri. L'articolo India: pullman precipita in dirupo, 11 morti sembra essere il primo su Meteo Web.