Comuni isolati in Sicilia a causa della neve | ecco la storia a lieto fine di una giovane

Maltempo : neve nel Palermitano - Comuni isolati e circolazione in tilt : Palermo resta nella morsa del gelo. La neve che è caduta abbondante nei Comuni del comprensorio ha imbiancato ieri sera anche il capoluogo, facendo registrare un brusco calo delle temperature. Spalaneve e spargisale in azione su diverse strade dell’entroterra, dove la coltre bianca ha creato disagi alla circolazione. La statale Palermo–Agrigento è chiusa ai mezzi pesanti nei pressi di Lercara Friddi per la presenza di neve e ...

Maltempo Sicilia - molti Comuni isolati : Esercito al lavoro : “L’Esercito è già intervenuto” in Sicilia per fare fronte all’emergenza Maltempo delle ultime ore. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Palermo al termine di un vertice in Prefettura. L’Esercito, ha spiegato, “è già pienamente coinvolto, in Prefettura i rappresentanti dell’Esercito erano al tavolo, sta già assicurando il ripristino del sistema di ...

Maltempo in Veneto - Comuni isolati per frana. Zaia : siamo in ginocchio - : Il governatore della Regione fa un bilancio della situazione nella zona, ancora interessata da un'allerta rossa. E chiede "autonomia e finanziamenti rapidi" per tornare alla normalità. Intanto, nel ...

Maltempo in diretta. Rifiuti sulla costa a Fiumicino - nel bellunese Comuni isolati e acquedotto in tilt : Ancora Maltempo e ancora disagi in Italia, al Nord come al Sud, dopo che negli ultimi giorni si sono superate le 10 vittime (quattro solo nella giornata di ieri). Nel bellunese una frana di terra e...

Maltempo - frana nel Bellunese : 3 Comuni isolati. I boschi delle Dolomiti sfigurati da pioggia e vento. Zaia : ‘Siamo in ginocchio’ : Il Maltempo non dà tregua e i disagi per la pioggia e il vento dei giorni scorsi si sommano alle preoccupazioni per le perturbazioni in corso e in arrivo. Oltre ai morti, quattro solo giovedì in Alto Adige e Val d’Aosta che si sommano alle dodici vittime di inizio settimana, ci sono i danni al territorio. Venerdì mattina una frana di terra e fango ha completamente ostruito la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo, nel ...

