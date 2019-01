Cervia | 14enne uccide il padre con un coltello in un raptus di follia | stavano giocando

Blastingnews

: #Cervia: 14enne accoltella il padre, pare durante un gioco. Il ragazzino soffre di un disagio personale - romagnamamma : #Cervia: 14enne accoltella il padre, pare durante un gioco. Il ragazzino soffre di un disagio personale - pccpla : RT @RaiNews: Cervia, 14enne ha un raptus e uccide il padre a coltellate. Scatto improvviso d'ira mentre gioca con il papà. Il ragazzino avr… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Una bruttissimo fatto di cronaca si è verificato giovedì sera a, in provincia di Ravenna, dove un ragazzino di 14 anni ha improvvisamente accoltellato suo, un 56enne del posto. A quanto pare il minore stavacon il suo papà quando, per cause ancora da chiarire, in undiha piantato unda cucina nel petto del. Immediatamente la vittima è stata soccorsa. Purtroppo le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi e non c'è stato nulla da fare. I Carabinieri, intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti, hanno cominciato le indagini e stanno valutando la posizione del ragazzino.Ragazzo con un particolare disagio personale Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, pare che il ragazzino soffra di un certo disagio personale. Per questo ora probabilmente l'Autorità Giudiziaria valuterà se portarlo in una struttura ...