Alberi a rischio crollo Ne vanno abbattuti 82

Maltempo : la Società Toscana di Orticoltura censisce gli Alberi a rischio : La recente ondata di forte Maltempo in Italia, con la caduta di alberi in molte città, ha sollevato un’eco mediatica considerevole ma ha anche evidenziato una percezione distorta del problema delle alberature urbane. Il problema della presenza di alberi nei centri abitati esiste, ma non è di per se stesso un’emergenza, mentre lo è quella di mettere a punto piani pluriennali di gestione e rinnovamento per affrontare in modo proattivo ...