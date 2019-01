Sul decreto sicurezza interviene anche Bagnasco : “Serve giudizio di coscienza”. E il Piemonte pensa a un ricorso : La polemica sul decreto sicurezza non si placa. Dopo la rivolta dei sindaci e il botta e risposta con il ministro Salvini oggi scende in campo anche l’ex presidente della Cei, il cardinale Bagnasco. «Penso che nessuno voglia essere sovversivo, ma ci sono problemi che richiedono giudizi di coscienza» dice. I sindaci «dovranno prendere le loro decisi...

Decreto sicurezza - agenti della Digos all'anagrafe di Palermo : verifiche Sulle residenze agli stranieri : Il giorno dopo lo scontro tra il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul Decreto sicurezza, alcuni agenti della Digos si sono presentati negli uffici dell'Anagrafe palermitani. Orlando era stato il primo sindaco a minacciare la sospensione del Decreto che

Riemergono i dissensi M5s Sul decreto sicurezza del governo : Roma, 4 gen., askanews, - 'Ecco quello che si ottiene emanando un decreto incostituzionale e stupido, a solo scopo propagandistico, che auspicabilmente sarà smontato dalla Consulta: creare illegalità ...

Dall'asilo politico alla laurea in Italia - ragazza scrive a Salvini : "Il decreto sicurezza è un inSulto all'umanità" : Linh è una ragazza di 28 anni di origine vietnamita. E' arrivata a Palermo ancora bambina, da "irregolare". Il suo messaggio...

Viminale - trasparenza anti fakeIl dossier Sul decreto sicurezza : Mentre infuria la polemica tra Salvini e i sindaci "ribelli", il Viminale diffonde un dossier a forma di domanda e risposta che spiega punto per punto il decreto sicurezza e smonta le fake news Segui su affaritaliani.it

Scontro governo-sindaci Sul decreto sicurezza - il premier Conte media : Continua lo Scontro tra governo e sindaci sul decreto sicurezza . Se da un lato il vicepremier Matteo Salvini avverte che "è finita la pacchia", dall'altro il premier Giuseppe Conte fa sapere che "se ...

Salvini pronto a mandare gli ispettori nei comuni 'ribelli' Sul decreto Sicurezza : Matteo Salvini alza i toni del confronto con i sindaci che minacciano di non applicare il decreto Sicurezza - già ribattezzato decreto Salvini - e avverte di essere pronto ad inviare gli ispettori ministeriali nei comuni eventualmente coinvolti. Dopo la sortita di Orlando e la solidarietà espressagli dai primi cittadini di altre città - Firenze, Napoli e Parma - nelle ultime ore le voci ciritiche verso il decreto Sicurezza si sono ampliate ...

Come rischia di finire lo scontro sindaci-Salvini Sul decreto sicurezza : tutte le ipotesi : Non si placa lo scontro tra i sindaci che contrastano il decreto sicurezza nella parte relativa ai migranti e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini: e, Come inevitabile, viene coinvolto anche il governo. Fonti di Palazzo Chigi definiscono "inaccettabili le posizioni degli amministratori locali che hanno pubblicamente dichiarato che non intendono applicare una legge dello Stato". "Il nostro ordinamento giuridico - specificano le stesse ...

CAROLINA VARCHI - FDI - AD ´OMNIBUS´ SU LA7 ATTACCA IL SINDACO ORLANDO SulLA SOSPENSIONE DEL DECRETO SICUREZZA : ´VUOLE DISTOGLIERE L'... : 3 gennaio 2018 Sull'opposizione di alcuni sindaci, tra i quali Leoluca ORLANDO, al dl SICUREZZA, si registra la presa di posizione di CAROLINA VARCHI, deputato nazionale di Fratelli d'Italia. "Da ...

Scontro Sul decreto sicurezza. L'Anci chiede un vertice con Palazzo Chigi : Foto LaPresse - Guglielmo Mangiapane 13/12/18 Palermo ITA Cronaca il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presenzia alla cerimonia legata all?imminente chiusura delle iniziative per Palermo ...

Ok all'incontro Palazzo Chigi-sindaci Sul decreto sicurezza : Roma, 3 gen., askanews, - 'Se l'Anci desidera un incontro per segnalare eventuali difficoltà applicative collegate alla legge sull'immigrazione e sulla sicurezza, ben venga la richiesta di un incontro ...

Il Sindaco di Sanremo Sul decreto sicurezza : "Da tempo Sindaci ed Amministratori hanno espresso forti critiche" : "Anzitutto va registrato il fatto che l'Anci aveva già espresso da tempo un parere negativo al decreto e che molti Sindaci ed Amministratori sia di centrodestra che di centrosinistra stanno esprimendo ...

I migranti al largo di Malta e lo scontro sindaci-Salvini Sul decreto sicurezza : Partite dall'unico tema di rilievo, la sorte dei 49 sulle due navi di soccorso cui viene negato lo sbarco in Italia. C'è stata una mobilitazione da altri paesi europei. Le condizioni del mare sono notevolmente peggiorate, così come le condizioni delle persone che si trovano a bordo. Alla fine, secon

Inps - il governo fa fuori Tito Boeri per decreto : ribaltone pensioni - Di Maio mette le mani Sull'Istituto : ribaltone all'Inps, il presidente Tito Boeri fatto fuori "per decreto" dal governo. Secondo quanto riporta il Giornale, nel decreto che conterrà reddito di cittadinanza e Quota 100 ci sarà anche una mini riforma dell'istituto previdenziale. Addio al presidente unico, si tornerà a una gestione colleg