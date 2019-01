Marcialonga – Il 27 gennaio la 46ª edizione | evento di beneficenza in favore della LILT

sportfair

: Marcialonga: la 46esima edizione in programma il 27 gennaio - GdelleValli : Marcialonga: la 46esima edizione in programma il 27 gennaio - gianlucalomuto : Bari, il 1° gennaio la Marcialonga Nicolaiana: 20esima edizione nel nome di Fortunata Dell'Orzo e Franco Granata - CastelirHotel : Siete pronti a partecipare agli eventi sportivi della Val di Fiemme? - Tour de Ski 5-6 gennaio 2019 - Marcialonga… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019)spettacolo da 0 a 100 anni! Stars: uniti nella raccolta fondi per. Eventi per tutte le età nelle Valli di Fiemme e Fassa. Sabato 26a Lago di Tesero laStars.diinLega Italiana per la Lotta contro i Tumori La meraviglianeve coinvolgerà grandi e piccini alla 46.adel 27, le Valli di Fiemme e Fassa offrono un panorama da mozzare il fiato che è anche un sontuoso teatro sportivo. I benefici derivanti dal praticare lo sci di fondo sono risaputi e in Trentino ci si delizia ogni anno anche con le attività collaterali che abbracciano la ski-marathon più amata del pianeta. “Da 0 a 100 anni” partendo conBaby, passando a Mini e Young, ‘completando l’opera’ (a 16 anni compiuti) partecipando alla versione Light di 45 km con arrivo a Predazzo e dedicandosi allauna volta ...