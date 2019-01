ENEL | al via alla costruzione del suo più grande parco eolico

ENEL Green Power - al via 2 nuovi impianti eolici da 620 mw in Usa : Roma, 27 dic., askanews, - Enel, attraverso la sua controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America, Inc., 'EGPNA',, ha avviato le attività dei parchi eolici di Rattlesnake ...

ENEL - Green Power : “Al via due nuovi impianti eolici in Usa” : Enel, attraverso la sua controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America, ha avviato le attivita’ in due nuovi impianti eolici negli Stati Uniti. Si tratta del parco eolico di Rattlesnake Creek in Nebraska e di Diamond Vista in Kansas. I due nuovi impianti genereranno complessivamente circa 2.600 GWh l’anno e portano a circa 2,6 GW la capacita’ rinnovabile totale che Enel Green Power ha messo in rete ...

ENEL Green Power avvia produzione primo parco eolico in Illinois : Roma, 12 dic., askanews, - L'Enel, attraverso la controllata statunitense Enel Green Power North America, ha avviato le attività del parco eolico HillTopper da 185 megawatt, il primo di sua proprietà ...

Rinnovabili - ENEL Green Power avvia costruzione nuovo parco eolico in Messico : Il Gruppo Enel , tramite la controllata per le Rinnovabili Enel Green Power Mexico, EGPM,, ha avviato i lavori di costruzione del parco eolico Dolores, 244 MW, nella municipalità di China. L'impianto, ...

