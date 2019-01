Anche i sindaci liguri Ioculano e Scajola contro il Dl Sicurezza | «Salvini sbaglia»

Caos decreto sicurezza - sindaci ribelli Anche in Friuli : La rivolta dei sindaci di Palermo e Napoli contro la norma che impedisce di dare la residenza ai richiedenti asilo ha eco anche in regione, con il Pd che esprime solidarietà, diversi primi cittadini ...

Dl Sicurezza - Anche dalla Toscana la protesta dei sindaci. I commenti : ...di questo pericolo il Comune di Firenze ha appunto annunciato di sopperire con risorse proprie alle conseguenze del decreto per creare percorsi di assistenza per i migranti coinvolgendo il mondo del ...

Il ministro Salvini risponde a Leoluca Orlando : 'Anche per i sindaci è finita la pacchia' : Governo ultime news - Le notizie sul governo e sulla politica italiana - Le notizie del giorno in Italia - Diretta Live , aggiornare la pagina per le ultimissime , SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI GOVERNO ULTIME NEWS Giovedì 3 ...

Decreto sicurezza - la rivolta dei sindaci : "Non lo applichiamo" | Salvini : "Allora rinunciate Anche ai fondi previsti" : sindaci del Pd in rivolta contro il Decreto sicurezza, con il primo cittadino di Palermo che sospende la norma che nega la possibilità di concedere la residenza a immigrati col permesso di soggiorno.Il vicepremier: "Il Decreto è firmato da Mattarella, ne risponderete legalmente"

Consultorio di Variney - Anche i sindaci del Grand Combin contro la chiusura Aosta -"E' inaccettabile che vengano meno servizi prioritari nel ... : Dopo il Consiglio regionale, anche i sindaci della Grand Combin scendono in campo contro la chiusura dell'ambulatorio di Variney. "Raccolgo l'allarme dei sindaci dell'Unité Grand Combin ed evidenzio ...

Pd - Minniti candidato alla segreteria : tra le firme Anche sindaci di Forza Italia : 'Lo sanno anche le pietre del Matese che sto con Forza Italia. Dal 94. E non mi sono mai mosso da lì', dice perentorio e orgoglioso Tonino Montone, sindaco di Castello Matese, un migliaio di abitanti ...

Anche Report indaga su Campione E gli ex sindaci si scontrano in tv : A Campione d'Italia torna Report: Emblematico che un paradiso finisca in dissesto . I giornalisti d'inchiesta della trasmissione di RaiTre sono tornati nell'enclave per girare una puntata che andrà in ...

Lo Sprar serve a tutti i sindaci. Anche quelli di centrodestra : Roma. “Il dialogo istituzionale è in corso, ma se il governo non accoglierà nessuno degli emendamenti che abbiamo presentato aprirà un vulnus violento con i territori”. Il delegato Anci all’immigrazione, Matteo Biffoni, sindaco di Prato (Pd), confida ancora in un “giudizio di responsabilità” sul dec

Il ministro Costa incontra i sindaci della Val Bormida. Anche il Gabibbo alla 'Marcia per l'acqua' : ... che già in passato aveva fatto tappa in Val Bormida per la nota vicenda della discarica di Gavonata , poi mai costruita, salita agli onori delle cronaca a metà degli anni '90.