Un fan trasforma PlayStation Classic in una console portatile

eurogamer

: Ecco come un fan ha trasformato #PlayStationClassic in una console portatile. - Eurogamer_it : Ecco come un fan ha trasformato #PlayStationClassic in una console portatile. - Minji10279520 : RT @suhops_: perché ho capito la sorpresa ma il vostro supporto morboso trasforma la notizia come qualcosa di anormale anche se il vostro s… - malfoysmoment : RT @suhops_: perché ho capito la sorpresa ma il vostro supporto morboso trasforma la notizia come qualcosa di anormale anche se il vostro s… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) La breve storia diè piuttosto tortuosa. Il tentativo di Sony di diffondere la "nostalgia retrò" tra i giocatori è stato essenzialmente un modo per portare ai tanti fan i grandii del passato come ha fatto in precedenza Nintendo. Tuttavia, ci sono anche giocatori che hanno cercato di sfruttare la "magia" tecnologica della mini. E in particolare un fan ha davveroto PSin qualcosa di diverso, ovvero in un sistemaCome segnalaLifeStyle, la creazione e il processo utilizzati per realizzare la minisono stati documentati su Twitter. Come potete vedere, non è sicuramente un sistema molto elegante, dal punto di vista del design. In realtà ricorda molto lo Switch di Nintendo. Fondamentalmente, il fan ha preso il sistema base PSfondendo metà dei controller PS1 su ciascun lato.Ma quanto ...