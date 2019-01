Talent Scout Mondo Calcio – Donyell Malen

Talent Scout Mondo Calcio – Eder Militao : Eder Militao, brasiliano classe 98, è considerato da molti come il futuro difensore della nazionale carioca.Cresciuto nelle giovanili del San Paolo, Militao, non fa in tempo ad adattarsi al campionato Brasilerao che, dopo appena 18 presenze, viene acquistato dai portoghesi del Porto.Il ragazzo, dopo sole 3 settimane di ambientamento e sotto la guida di un allenatore emergente come mister Sergio Conceicao, ha la possibilità di esordire da ...

Talent Scout Mondo Calcio – Joao Felix Sequeira : Joao Felix Sequeira, conosciuto più semplicemente come Joao Felix, è l’essenza della scuola calcistica portoghese. È un Talento.È un mix perfetto di classe, audacia, tecnica e fantasia.Joao Felix, classe 1999, incarna in tutto e per tutto il motivo per cui il tifoso di Calcio è disposto a pagare il prezzo del biglietto per ad andare allo stadio: divertimento e spettacolo.Nato calcisticamente nelle giovanili del Porto, il ragazzo, mette in ...

Talent Scout Mondo Calcio – Kevin Mbabu : Kevin MbabuKevin Mbabu è un potenziale Talento del Mondo calcistico. Non lo scopriamo certamente ora: gioca la Champions, ha 23 anni ed è stato tra i protagonisti della vittoria storica dello Young Boys contro la Juventus.Nato nel 1995 in Svizzera inizia a giocare nel Servette e dopo una sola stagione passa al Newcastle. Con gli inglesi disputa 3 stagioni tra le fila delle giovanili e al termine della terza stagione viene aggregato in prima ...

Talent Scout Mondo Calcio – Ethan Ampadu – la speranza gallese : Ethan AmpaduEthan Ampadu, giovanissimo difensore classe 2000, può diventare, nel giro di pochissimo tempo, l’oggetto del desiderio di molti top club Europei.Il ragazzo nasce in Inghilterra nella città di Exter ed è proprio nella squadra della sua città che tira i primi calci al pallone.A 15 anni gioca la prima partita in una competizione ufficiale divenendo così il più giovane esordiente nella storia del club. L’anno seguente, ...

Claudio Cecchetto/ Da Talent Scout a candidato sindaco - Vieni da me - : Claudio Cecchetto da talent scout a candidato sindaco: il racconto della sua vita davanti alla cassettiera di Vieni da me con Caterina Balivo.

Talent Scout Mondo Calcio – Takefusa Kubo – l’apprendista di Messi : Takefusa Kubo sognando MessiTakefusa Kubo, classe 2001, è il futuro del Calcio giapponese. Sfacciato, svelto e intraprendente studia da Messi con un occhio ad Oliver Hutton.Il Talentino nipponico è stato la causa del blocco del mercato dei trasfementi imposto dalla Fifa al Barcellona. Nel 2010 infatti il piccolo Kubo è stato ingaggiato dai blaugrana che rimangono estasiati dal suo enorme potenziale.Dopo aver trascorso 5 anni nelle giovanili ...

Talent Scout Mondo Calcio – Ryan Sessegnon – la freccia del Fulham : Ryan Sessegnon, calciatore di origini beninesi, nato a Londra nel maggio del 2000, è la freccia mancina a disposizione del Fulham. Il suo compito al Craven Cottage è semplice: essere il “factotum” della fascia sinistra.Il ragazzo, conosciuto ai più semplicemente come Ryan, fa il suo esordio nella Championship inglese nel 2016, a soli 16 anni, si prende la fascia sinistra e non la lascia più.Ryan fa della corsa e del dinamismo la ...

Talent Scout Mondo Calcio – Anton Mitrjuskin – il ragno siberiano : Per decenni i tifosi della Russia hanno atteso l’erede del mitico Yashin, l’unico portiere capace di vincere a suon di parate l’ambitissimo Pallone d’oro. Molti esperti sono concordi nel pensare che nel Calcio moderno di oggi, Yashin, il “ragno nero”, è destinato a rimanere un mito, l’unico, l’irraggiungibile.Anton Mitrjuskin, portiere russo classe 96, difficilmente vincerà il Pallone d’Oro, ma sta cercando in tutti i modi di bruciare le ...

Talent Scout Mondo Calcio – Maryan Shved – fenomeno ukraino : Talento Ucraino – Maryan Vasylovych ShvedNato nel luglio del 1997 nella città di Mykolaïv, in Ucraina, Maryan Vasylovych Shved si sta ritagliando, grazie alle ottime prestazioni sul campo, uno spazio importante nel Calcio che conta.Dotato di un piede sinistro molto raffinato oltre che di una tecnica sopra la media, Shved, numero 35 dei leoni del Karpaty Lviv, si distingue all’interno del proprio team per l’imprevedibilità e la ...

«Ti faccio diventare famoso» : così il finto Talent Scout adescava e violentava ragazzini : «Ti faccio diventare famoso». E ancora: «Canterai su quel palco». così un finto talent scout di 35 anni adescava ragazzini e poi li molestava. La Polizia di Stato di...