Supercoppa in Arabia | Laura Boldrini | ' Incredibile! Sacrificati i diritti delle donne in

Dl Sicurezza - Salvini ai sindaci : “Dimettetevi”. Poi commenta la Supercoppa in Arabia : “Dove sono le Boldrini di turno?” : “Ci sono sindaci che dicono ‘non applicherò il decreto’, per cercare un po’ pubblicità”. A dirlo, durante una diretta Facebook da Bormio, Matteo Salvini: “Io dico che non si molla di un millimetro, fate i conti con i vostri cittadini, con i milioni di italiani che sono in difficoltà”. Il riferimento è ai primi cittadini che hanno promesso disobbedienza al decreto Sicurezza voluto dal ministro ...

Supercoppa Juve-Milan in Arabia Saudita - è polemica : donne allo stadio solo se accompagnate : Un comunicato diffuso dalla Lega Serie A Tim per spiegare le modalità di acquisto dei biglietti ha fatto scoppiare la...

Giorgia Meloni - l'orrore islamico sulla Supercoppa in Arabia Saudita : "Schifo - discriminano le nostre donne" : Giorgia Meloni ha attaccato la scelta della Federcalcio italiana che, pur di giocare la finale di Supercoppa in Arabia Saudita, ha dovuto assecondare certe regole imposte dalle autorità locali, come la separazione netta sugli spalti tra uomini e donne. "Le donne possono andare solo accompagnate nel

Giorgia Meloni - l'orrore islamico sulla Supercoppa in Arabia Saudita : 'Schifo - discriminano le nostre donne' : Giorgia Meloni ha attaccato la scelta della Federcalcio italiana che, pur di giocare la finale di Supercoppa in Arabia Saudita, ha dovuto assecondare certe regole imposte dalle autorità locali, come ...

Juventus-Milan finale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Polemica sui diritti - Lega e Fdi alla Figc - "non giocare" : La finale della Supercoppa italiana che si giocherà a Jeddah in Arabia Saudita tra Juventus e Milan il prossimo 16 gennaio sta già facendo discutere a una settimana dal calcio d'inizio. A scatenare le polemiche la disposizione dei posti nello stadio.Infatti i posti nell'impianto, che ha una capienza di 60mila spettatori, sono divisi in settori indicati come singles riservati agli uomini e families, per uomini e donne, che in Arabia ...

Lega - Meloni e +Europa contro la Supercoppa in Arabia Saudita : "Tribuna per soli uomini? Juve e Milan non giochino" : La finale della Supercoppa italiana che si giocherà a Jeddah in Arabia Saudita tra Juventus e Milan il prossimo 16 gennaio sta già facendo discutere a una settimana dal calcio d'inizio. A scatenare le polemiche la disposizione dei posti nello stadio.Infatti i posti nell'impianto, che ha una capienza di 60mila spettatori, sono divisi in settori indicati come singles riservati agli uomini e families, per uomini e donne, che in Arabia ...

Supercoppa - le donne sole non possono entrare allo stadio Juventus e Milan - allora sospendete la finale in Arabia : Sarebbe un gesto coraggioso (e doloroso per noi tifosi della Juve o del Milan, e oneroso per le casse delle società) ma avrebbe un valore enorme . Un pezzo d’Italia che si gioca all’estero. L’invito alle squadre e alla Lega calcio a sancire un diritto fondamentale

Si parla ancora della Supercoppa italiana in Arabia Saudita : Le vendite dei biglietti stanno andando benissimo, ma il grosso dello stadio ovviamente sarà riservato agli uomini

La Supercoppa dell’ipocrisia : in Arabia Saudita le donne solo in alcuni settori dello stadio : Juventus-Milan Juventus-Milan, Supercoppa Italiana da giocare in Arabia Saudita. Oggi la Gazzetta dello Sport racconta la storia di questa partita in maniera completa, così com’è: da una parte i 50mila biglietti già venduti, dall’altra il piccolo dettaglio dei diritti fondamentali degli individui non proprio rispettati. Anzi, siamo precisi: i diritti fondamentali delle donne. Ricostruiamo: il 16 gennaio si sfidano bianconeri e ...

Supercoppa in Arabia - in vendita biglietti Juve-Milan : settore riservato agli uomini e donne ammesse con ticket ‘famiglia’ : Due settori separati, uno “riservato agli uomini” e uno per famiglie, cioè “misto uomini e donne”. Solo così i tifosi potranno vedere la partita della Supercoppa italiana Juventus-Milan che si giocherà in Arabia Saudita il prossimo 16 gennaio. Ad annunciarlo è la stessa Lega Serie A Tim in un comunicato diffuso oggi online nel quale spiega le modalità per l’acquisto dei biglietti, già quasi esauriti. La vendita dei ...

Supercoppa Italiana in Arabia : in alcuni settori in vendita biglietti per soli uomini : A due settimane dal fischio d'inizio della Supercoppa Italiana, è finalmente cominciata la vendita ufficiale dei biglietti per assistere al match tra Juventus e Milan, che si disputerà il 16 gennaio a Jeddah in Arabia Saudita. Nonostante i ticket stiano andando letteralmente a ruba, a nessuno è sfuggito un particolare relativo ad alcuni settori del King Abdullah Sports City Stadium, esplicitamente vietati alle donne. La vendita dei biglietti Da ...

Supercoppa Italiana in Arabia tra Juve e Milan : in vendita i biglietti per "soli uomini" : I biglietti, in vendita per gli appassionati arabi e per tutti i tifosi del mondo attraverso la piattaforma Sharek.sa, sono andati letteralmente a ruba, facendo registrare un dato di oltre 50mila ...

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan il 16 gennaio in Arabia Saudita : La finale di Supercoppa Italiana Juventus-Milan si disputerà il 16 gennaio a Jeddah in Arabia Saudita. E' arrivata l'ufficialità attraverso un comunicato delle Lega Calcio: ''La gara per l'...

Milan e Juventus giocheranno la finale di Supercoppa italiana il 16 gennaio in Arabia Saudita : La Lega Serie A ha comunicato che la finale di Supercoppa italiana si giocherà il 16 gennaio a Jeddah, in Arabia Saudita, nel “King Abdullah Sports City Stadium”. La partita, disputata da Milan e Juventus, si giocherà alle 20.30 locali (quando in