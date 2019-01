Nintendo Switch potrebbe supportare a breve il Frostbite Engine di EA

Celeste riceverà una collector's edition per PS4 e Nintendo Switch : Celeste è stata una delle sorprese più piacevoli del 2018, questo indie ha infatti ottenuto talmente tanto successo di essersi candidato ai The Game Awards 2018 come Gioco dell'Anno. Oggi i ragazzi di Limited Run Games hanno annunciato l'arrivo di una collector's edition del gioco per Nintendo Switch e PS4.Come riporta Polygon, questa speciale versione conterrà al suo interno una copia fisica del gioco, un peluche a forma di fragola alata (la ...

Nintendo mette in mostra i videogiochi indie per Switch : ecco la presentazione Nintendo Indie World 2 : Volendo ribadire il suo impegno nel supporto ai titoli Indie su Nintendo Switch, questa mattina Nintendo ha tenuto la presentazione Indie World 2 tutta dedicata al videogioco indipendente, mostrando anche qualche nuova produzione non ancora annunciata.Se alcuni dei videogiochi mostrati sono già usciti nel mercato occidentale (come Overcooked! 2), altri sono assolute novità, almeno per Nintendo Switch. Potete trovare la presentazione completa ...

Annunciata Steins;Gate : Divergencies Assort - una collezione per Nintendo Switch che include tre capitoli della serie : Anticipata da alcuni retailer che l'avevano messa a listino prima dell'annuncio ufficiale, la collezione Steins;Gate: Divergencies Assort è stata confermata nel pomeriggio di oggi dalla stessa 5pb., che ne ha svelato i dettagli.Come riporta Gematsu, Steins;Gate: Divergencies Assort è una collezione che include tre capitoli della saga Steins;Gate, Steins;Gate 0, Steins;Gate: Darling of Loving Vows e Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram. Uscirà ...

Nintendo Switch in Giappone ha superato le vendite di PlayStation 4 : Secondo le ultime indagini di Media Create svoltesi in Giappone sulle vendite di Nintendo Switch, è risultato come la console ibrida della grande N abbia superato, in patria nipponica, le vendite della versione base di PlayStation 4.Come riporta MyNintendonews infatti, possiamo vedere come le vendite di PlayStation 4 (versione base + versione slim) siano di 6.540.000 unità, mentre le vendite di Nintendo Switch 6.670.000 unità. Il sorpasso dunque ...

Super Smash Bros. Ultimate e Nintendo Switch dominano le classifiche giapponesi di Media Create : Media Create ha da poco pubblicato le classifiche harware e software relative al mercato giapponese, Nintendo Switch e Super Smash Bros. Ultimate emergono come vincitori incontrastati nelle rispettive categorie.Come riporta Gamingbolt, nella classifica compaiono titoli del calibro di Mario Kart 8 Deluxe, Pokemon Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee!, Super Mario Odyssey, Splatoon 2, e The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Eccovi le 2 ...

Animus Stand Alone : l'action RPG ispirato a Dark Souls arriva su Nintendo Switch e si mostra in un video gameplay : Siete fan di Dark Souls e possessori di Nintendo Switch? Bene, abbiamo delle ottime notizie per voi!Infatti, l'action RPG ispirato al famoso gioco di From Software, Animus Stand Alone, è stato reso disponibile per la console ibrida di Nintendo nella giornata di ieri. Il gioco è sviluppato da Tenbirds e, in precedenza, aveva visto la luce su dispositivi mobile iOS e Android.Se volete dare uno sguardo a Animus Stand Alone, potete visionare il ...

Tekken 7 : ecco perché il gioco non è arrivato su Nintendo Switch : Tekken 7 non è disponibile su Nintendo Switch, quindi, quando un recente commento del produttore del gioco ha fatto sembrare che Bandai Namco potesse portare il picchiaduro sull'ibrida solo con una forte richiesta dei fan, ha scatenato alcune polemiche.Bandai Namco ha supportato Nintendo Switch con giochi come Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe, ma la maggior parte dei titoli sembravano porting pubblicati in ritardo. Tekken 7 è ...

Paladins : disponibile il cross-platform per PC - Xbox One e Nintendo Switch : Dopo che Fortnite è riuscito a distruggere il muro del cross-platform su PS4, Xbox, Nintendo, PC e mobile era ovvio aspettarsi che altri titoli simili avrebbero prima o poi seguito il suo esempio. Paladins raggiunge l'obiettivo solo in parte in quanto i ragazzi di Hi-Rez Studios sono riusciti a pubblicare una patch che introduce il cross-platform su PC, Xbox One e Switch, ma non su PS4. Come riporta Gamingbolt, sembra che Sony non abbia ancora ...

NPD : Nintendo Switch è stata la console più venduta negli USA nel mese di novembre : NPD ha pubblicato i dati di vendita per l'industria dei videogiochi negli Stati Uniti, questa volta per il mese di novembre 2018.Stando ai dati riportati da Dualshockers, Switch è stata la console più venduta lo scorso mese. Solo pochi mesi fa sembrava che Nintendo non avrebbe finito col raggiungere l'obiettivo dell'anno fiscale per le vendite di Switch nel 2018, ma ora sembra che l'ibrida sia di nuovo in gioco per raggiungere il traguardo.Anche ...

Nintendo Switch è la console dell'attuale generazione venduta più velocemente negli USA : La casa di Kyoto è sulla cresta dell'onda per quanto riguarda i record fatti segnare dalla sua console ibrida: è di Business Wire, infatti, la notizia che Nintendo Switch è diventata la piattaforma di gioco dell'attuale generazione con il maggior numero di vendite negli Stati Uniti nell'arco di soli 21 mesi. Si tratta, quindi, della console venduta più velocemente negli USAA partire dal suo debutto, avvenuto nel marzo 2017, fino al mese di ...

Rad Rodgers Radical Edition annunciato per Nintendo Switch : THQ Nordic ha annunciato l’arrivo su Nintendo Switch di Rad Rodgers Radical Edition. Il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo anno in concomitanza con il rilascio di un aggiornamento gratuito per le versioni attualmente disponibili, ossia Playstation 4, Xbox One e PC. Rad Rodgers arriva su Switch in versione Radical Trama ufficiale Rad è un ragazzo vivace ma turbolento, che forse usa un po’ ...

Pillars of Eternity 2 : previsto l'arrivo su console nel 2019 - anche su Nintendo Switch : Pillars of Eternity 2: Deadfire è uscito per PC a maggio e da allora non si sono più avute notizie di un eventuale sbarco anche su console, riporta Eurogamer.Ebbene, dopo un periodo di incertezze in cui sembrava che il progetto fosse messo da parte, ora abbiamo avuto conferma da parte di Obsidian che il gioco approderà ufficialmente anche su tutte le console, Switch inclusa, nel 2019.L'annuncio arriva dal blog ufficiale dello sviluppatore, ...

Nintendo Switch : una versione revisionata potrebbe arrivare il prossimo anno : Gaming INTEL avrebbe ricevuto informazioni esclusive da una fonte che desidera rimanere anonima riguardo il "nuovo" Nintendo Switch. Le informazioni ricevute suggeriscono che una nuova console arriverà nel 2019. Inoltre, una delle funzionalità principali della prossima versione sarebbe l'aumento dell'archiviazione interna. Nintendo ha privilegiato questo a causa dell'aumento degli acquisti di giochi e dei download digitali dall'eShop.La prossima ...

Offerte di Natale nel Nintendo eShop per Switch - 3DS e Wii U : Nintendo lancia direttamente dal proprio eShop delle interessanti Offerte di Natale. L’arrivo di Babbo Natale porta in dono dei prezzi super scontati su un ampio catalogo di videogiochi per Switch, Wii U e Nintendo 3DS. Quali sono i giochi in offerta? Quest’anno Babbo Natale è stato molto generoso visto che la lista con tutti i giochi sottoposti a saldi natalizi sembra essere così lunga da coinvolgere quasi tutto il catalogo Nintendo. Tra ...