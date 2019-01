Maltempo Umbria | leggera nevicata sul valico di Colfiorito e della Somma

Maltempo e neve in Umbria : auto finisce in fossato a Gualdo Tadino : Incidente nella notte a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, probabilmente a causa delle condizioni meteorologiche. Un'automobile è finita in un fossato in cui scorre un torrente, nei pressi di...

Maltempo e neve in Umbria : fiocchi in Valnerina - Norcia e Cascia imbiancate : Nevica su diverse zone dell'Appennino in Umbria: la precipitazione non è intensa e non sta provocando disagi alla circolazione. Il traffico è regolare dovunque. Si registra neve anche in Valnerina. Norcia e Cascia sono sotto il manto bianco. Attivato il piano antineve.

Allerta Meteo Umbria : ancora Maltempo fino a domani : Estesa anche al 2 novembre l’Allerta Meteo sull’Umbria. Lo riferisce la Regione dopo l’avviso di condizioni Meteo avverse da parte del Dipartimento della Protezione civile. per l’Umbria è stata decisa a partire da mezzanotte alle 24 del 2 novembre l’Allerta arancione per rischio idraulico ed idrogeologico, gialla per rischio temporali su tutta la regione. Il quadro Meteorologico e delle criticita’ previste ...

Allerta Meteo Umbria : domani Maltempo e vento : Il primo novembre Allerta gialla per rischio temporali, idrogeologico ed idraulico su tutta l’Umbria e, dalle 12 alle 24, arancione per quello idrogeologico sulle zone meridionali e occidentali. Lo ha reso noto il Servizio Protezione civile della Regione. L’impatto dei fenomeni Meteo sulle diverse aree potrebbe determinare – in base alla nota di Palazzo Donini – delle criticita’ idrogeologiche (frane) e idrauliche ...

Maltempo in Umbria - diversi gli interventi dei vigili del fuoco : Maltempo in Umbria, diversi gli interventi dei vigili del fuoco diversi allagamenti in zona Spoleto, rami e piante cadute tra Foligno, Assisi, Perugia e Todi. Tre gli incidenti stradali fortunatamente ...

Maltempo - violente piogge in Umbria : vigili del fuoco al lavoro : Sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in quasi tutta l’Umbria per il Maltempo. La situazione non presenta comunque particolari criticita’ o problemi per le persone. Diversi allagamenti sono stati segnalati nella zona di Spoleto, rami e piante caduti invece tra Foligno, Assisi, Perugia, Todi. Tre gli incidenti stradali, tutti non gravi. A Villa di Magione una vettura ha colpito una colonnina del metano provocando la ...

Maltempo in Umbria : interventi dei vigili del fuoco per danni causati dal vento : Forti venti di scirocco stanno sferzando dalla notte gran parte d'Italia, causando inevitabili danni soprattutto lungo le regioni tirreniche e lungo la fascia appenninica della penisola, dove si...