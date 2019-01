Le 3 volte che Salvini incitò alla disobbedienza

Serie B - il Foggia rimonta due volte il Verona : finisce 2-2 allo Zaccheria [GALLERY] : 1/10 Donato Fasano/Lapresse ...

Il video di Camila Cabello che impara a sciare ti svolterà la giornata : Adoriamo <3

Calciomercato : da Balo a Muriel - quelli che "a volte tornano" : Se ne sono andati dall'Italia con una valigia carica di speranze, ora vogliono tornare. Balotelli ormai in rotta sia con Vieira che con il Nizza aspetta una chiamata. Non dal Marsiglia , in pressing ...

Irina : 'Ecco perchè finì con Ronaldo. Mi ha tradito decine di volte' FOTO : La bellissima modella russa Irina Shayk oggi è felicemente fidanzata con l'attore Bradley Cooper, ma in passato colei che per tanti è stata a lungo la donna più bella del mondo non è stata fortunata in amore. La sua storia con l'attaccante oggi alla Juventus, Cristiano Ronaldo , infatti, era costellata di corna e tradimenti. A svelarlo è stato infatti la stessa modella,...

Il video di Miley Cyrus che canta "No Tears Left To Cry" di Ariana Grande ti svolterà la giornata : Wow!

RISSA TRA MAMME A RECITA DI NATALE/ Fortuna che a volte sono i bambini a educare gli "adulti" : A Gela , Caltanissetta, c'è stata una RISSA tra genitori per accaparrarsi i posti migliori in occasione della RECITA della scuola elementare.

Coppia di pensionati va in crociera anche 6 volte all’anno. Poi salta fuori la verità su quei viaggi : Le crociere di lusso erano la loro passione. Ne facevano anche sei all’anno tanto adoravano viaggiare per mare, ma l’ultima è finita prima del previsto e in modo a dir poco incredibile. Si è infatti scoperto che in realtà questa Coppia felice e insospettabile di anziani non si imbarcava per passione, ma per trasportare grossi quantitativi di stupefacenti. È stato proprio questo continuo viaggiare a far sorgere i primi dubbi sul loro tenore di ...

A Che tempo che fa il divertente aneddoto di Laura Pausini : “A volte quando dormo in hotel compro dei sacchi neri e…” : Laura Pausini ospite questa sera insieme a Biagio Antonacci a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, ha raccontato divertita una sua bizzarra abitudine quando soggiorna in alcuni hotel: “ a volte compro dei sacchi neri e metto lo scotch alle finestre per evitare che filtri la luce. Se non dormo poi come faccio a cantare?” . L'articolo A Che tempo che fa il divertente aneddoto di Laura Pausini: “A volte quando dormo in hotel compro ...

Nizza - Vieira su Balotelli : 'A volte lo attaccherei al muro - ma poi…' : I due si erano conosciuti ai tempi dell'Inter. Uno un campione affermato, l'altro il giovane dalle più grandi speranze del calcio italiano. Patrick e Mario da compagni ora sono diventati allenatore e ...

ARS Regione Sicilia - votazione falsa. Si vota più volte finchè la manovra non passa (VIDEO) : ARS Regione Sicilia, una manovra passata secondo una votazione falsata, così i deputati del M5S lanciano l’allarme “votazione farsa all’Ars, con una manovra prima bocciata e poi rivotata per farla passare. Questo governo e questa maggioranza non finiscono mai di stupire, ovviamente in negativo”. Lo affermano i deputati del Movimento 5 stelle all’Ars, dopo l’ok al ddl sulle variazioni di bilancio. “La variazione – afferma il ...

Deficit al 2 - 4% «intoccabile». Tutte le volte che Di Maio e Conte hanno giurato che non sarebbe stato abbassato Video : Dalla festa dal balcone di Palazzo Chigi all'accordo con l'Ue per scendere al 2,04% del rapporto Deficit/Pil

NBA – Durant elogia i Raptors : “ci hanno battuto 2 volte - ma questo non gli darà fiducia perché…“ : Dopo la sconfitta contro i Raptors, Kevin Durant elogia la franchigia di Toronto capace di battere gli Warriors due volte nel giro di poco meno di due settimane Due su due in stagione per i Toronto Raptors contro i Golden State Warriors. La franchigia canadese ha battuto in entrambe le sfide i Campioni NBA in carica, dimostrando di essere una squadra in netta crescita. Se in Canada le assenze di Steph Curry e Draymond Green potevano essere ...