ilfattoquotidiano

: Il supercomputer più veloce del mondo è statunitense, Cina terza ma incalza - Cascavel47 : Il supercomputer più veloce del mondo è statunitense, Cina terza ma incalza - fq_tecnologia : Il supercomputer più veloce del mondo è statunitense, Cina terza ma incalza -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Stati Uniti esono impegnati in una durissima guerra commerciale, ma c’è anche un altro livello di questo scontro tra superpotenze: l’ambito tecnologico. Non solo smartphone o intelligenza artificiale, ma anche i, vasti agglomerati di computer che condividono le risorse (processori, chip grafici, memoria e archiviazione) per assicurare una potenza di calcolo difficile anche solo da immaginare.sono fondamentali per un paese, perché permettono di fare simulazioni in diversi settori, dal meteo (che sappiamo quanto possa incidere sull’economia) alla ricerca di nuovi giacimenti di petrolio e gas, fino ad arrivare allo studio di nuovi materiali. Le applicazioni sono sterminate, il limite è solo l’immaginazione dei ricercatori.Per questo è interessante guardare la TOP500, una classifica che mette in fila iper ...