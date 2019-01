F1 | Todt | «Schumacher continua a combattere»

Formula 1 - Todt : 'Solo i pensieri positivi possono aiutare Schumacher'. Il campione compie 50 anni : Il presidente della FIA, Jean Todt , grande amico di Michael Schumacher , parla così, nel corso di un'intervista a 'Die Welt' del 7 volte campione del mondo di F1, in gravi condizioni da ormai 5 ...

F1 - Jean Todt : “Gli anni con Michael Schumacher saranno irripetibili - Michael è un combattente e continuerà a farlo” : Domani, 3 gennaio 2019, non sarà una data come tutte le altre, quantomeno per gli appassionati di Formula Uno e tifosi della Ferrari. Compie 50 anni, infatti, Michael Schumacher, il 7 volte campione del mondo, la leggenda del motorsport. Chi, se non Jean Todt, è la persona giusta per dedicare un ricordo al grande pilota tedesco, che continua nella sua battaglia per il completo recupero dopo l’incidente sulla neve del dicembre 2013? In una ...

Micheal Schumacher - Jean Todt rivela : “Ho visto con lui il Gp del Brasile” : “Ho visto il Gp del Brasile in Svizzera con Michael Schumacher“. Lo ha rivelato Jean Todt, presidente della Fia (Federazione Internazionale dell’Automobile), durante un’intervista rilasciata ad Auto Motor und Sport. L’ex team principal della Ferrari – vincitore con la “Rossa” di undici campionati del mondo insieme al tedesco (sei costruttori e cinque piloti) – è legato a Schumacher da una ...

F1 - la rivelazione shock di Todt : “ho guardato il Gp del Brasile 2018 insieme a Michael Schumacher” : Il presidente della FIA ha rivelato di aver guardato in tv insieme a Michael Schumacher l’ultimo Gran Premio del Brasile svoltosi poche settimane fa Il rapporto tra i due è sempre rimasto stretto, impossibile che non lo sia viste le vittorie e i trionfi conquistati insieme durante il periodo d’oro in Ferrari. Per questo motivo, Jean Todt non perde occasione per far visita a Michael Schumacher, il quale continua a lottare per ...

