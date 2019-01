Agrigento | esplode una bombola d' ossigeno | Massimo muore sul posto di lavoro a 28 anni

Blastingnews

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Un vero e proprio evento drammatico, l'ennesimo in cui a perdere la vita è una giovane persona, si è consumato nei giorni scorsi nella provincia di, in Sicilia. Il decesso, avvenuto suldi, riguarda un giovane ragazzo di appena ventottoAliseo, operaio di una ditta che produce bombole di. Secondo quanto si apprende dal noto sito Fanpage.it, infatti, l'incidente è avvenuto nella zona industriale della città siciliana, mentre il ragazzo, originario di Canicattì, stava maneggiando la, che improvvisamente ha innescato una deflagrazione all'interno del capannone in cui lavorava. Una morte improvvisa e dolorosa, oltre che per i familiari e per chi lo conosceva, soprattutto per la moglie e per i suoi due bambini.Esplosione improvvisa nella zona industriale digiovane papà Stando a quanto riferisce il sito in questione, è ...