Walter Ricciardi | Non potevo restare | questo Governo ha posizioni

Dimissioni del Prof. Walter Ricciardi - FIMP : “Apprezzamento per la promozione del benessere di bambini e adolescenti italiani” : “La Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) ringrazia il Prof. Walter Ricciardi per la determinazione con la quale ha guidato in questi ultimi anni l’Istituto Superiore di Sanità (ISS)”. E’ quanto afferma il dott. Paolo Biasci, presidente nazionale della FIMP. “In particolare abbiamo apprezzato il lavoro svolto del Prof. Ricciardi per la promozione del benessere di bambini e adolescenti italiani – sottolinea Biasci -. La nostra ...

Walter Ricciardi : "La ministra della Salute? L'ho vista due volte. Con il governo non c'è stato confronto" : Ha deciso di lasciare l'incarico di presidente dell'Istituto Superiore di Sanità otto mesi prima della scadenza perché, ha spiegato, "giudico esaurito il mio compito", ma non nasconde che la politica del governo gialloverde sulla sanità non lo convince. Walter Ricciardi, in un'intervista a La Stampa, racconta perché ha interrotto il suo mandato. Non ha avuto scontri diretti con l'esecutivo e alla ministra Giulia ...

Dimissioni del Prof. Walter Ricciardi - Zingaretti : “Difensore dell’autonomia della scienza come motore del Paese” : “Sotto la guida di Walter Ricciardi l’Istituto Superiore della Sanità ha conosciuto un profondo rinnovamento culturale e scientifico ed è tornato ad essere un punto di riferimento importante per tutta la comunità scientifica. Ha difeso l’autonomia della scienza come motore del Paese. Voglio esprimere a Ricciardi un ringraziamento per lo straordinario lavoro svolto in questi anni mettendo la sua conoscenza al servizio ...

Dimissioni del Prof. Walter Ricciardi : “Con lui l’ISS è tornato a essere un punto di riferimento” : “L’Istituto Superiore di Sanità è sempre stato un baluardo della scienza medica e dell’affannosa ricerca di conoscenze d’avanguardia, da mettere al più presto al servizio della salute pubblica. Non a caso l’Istituto è un organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale – e non del Ministero o di Agenzie indipendenti – e i suoi dipartimenti si sono evoluti con il progredire delle conoscenze mediche e dei bisogni di cura dei cittadini”. ...

Dimissioni del Prof. Walter Ricciardi - SIMG : “Ha adempiuto al suo compito con straordinario rigore” : “A nome della Società Italiana di Medicina Generale e mio personale, invio al Prof. Walter Ricciardi i più calorosi, collegiali, amichevoli e fraterni saluti a conclusione del suo incarico quale Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. Il Prof. Ricciardi ha adempiuto al suo compito con straordinario rigore, ha rilanciato la maggiore Istituzione Scientifico Sanitaria italiana, ha dato e darà prestigio e dignità al nostro Paese dovunque lo ...

