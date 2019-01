Nugnes attacca il M5s | “Perché non me lo hanno detto che era sogno?”

ilfogliettone

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Il durissimo intervento dei vertici del Movimento sui senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis sortisce i primi effetti. La senatrice 5 stelle, Paola, esplode: "Alla stesura del programma Migrazione, almeno, avrebbero potuto dire "no, vi state sbagliando". Al mio discorso contro il decreto Minniti-Orlando sulla sicurezza e il Daspo nelle citta', almeno.. Perche' non michiamata e non mi, prima, "che dici, uno vale uno, nessun capo, nessun partito? La democrazia diretta? No, ti sei sbagliata, ti sei fatta un sogno"? ... Perche'?". La, in sostanza, rimarca la mancanza di confronto, assemblee, discussioni, all'interno del Movimento di governo. E, proprio su di lei e su Elena Fattori i probiviriannunciato che il procedimento disciplinare e' ancora in corso tentando, cosi', di tenere le due senatrici sulle spine ed evitando, allo stesso tempo, ...