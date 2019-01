Mancini | ' La mia Nazionale è speciale Quagliarella? Se segna così | lo convoco di corsa

Mancini esclusivo : 'La mia Italia' : Quando giochi in quella squadra, sai di essere entrato a far parte di un'élite di calciatori importanti, ti misuri con il meglio di tutto il mondo. Quando la gestisci in panchina, sei consapevole di ...

Mancini : «Razzismo? Sto con Ancelotti - fermiamoci se necessario» : L’intervista al Corriere dello Sport Roberto Mancini, ct della nazionale italiana, dice la sua sullo stato dell’arte del calcio italiano, soprattutto in relazione all’emergenza razzismo. L’ex allenatore di Inter e Manchester City sposa la linea-Ancelotti per quanto riguarda lo stop alle partite: «I buuuu razzisti non hanno senso, non c’è una squadra dove non ci sia un nero. Perché allora insultare quelli della squadra ...

A tutto Mancini : «Ecco la mia Nazionale» : Lunga intervista al Corriere dello Sport per Roberto Mancini. Ecco le dichiarazioni più importanti del c.t. dell'Italia

Donadoni ed il suo commento sulla Nazionale : “sbagliati i paragoni tra la mia Italia e quella di Mancini” : Roberto Donadoni potrebbe tornare in panchina nei prossimi mesi, intanto analizza la Nazionale di Mancini ed il problema del gol “Non credo esista un vero problema attacco. E’ vero che qualche difficoltà in fase di realizzazione ci sia ma sono attaccanti che in campionato hanno dimostrato di essere buoni finalizzatori, dobbiamo avere solo un po’ di pazienza“. E’ il pensiero dell’ex ct dell’Italia ...