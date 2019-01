L’appello di Sea Watch bloccata da 11 giorni in mare | “Aiutateci”

ilfogliettone

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Robin Jenkins è uno dei volontari a bordo della Sea, l'ong tedesca in balia delda 11con a bordo 32 migranti; nella stessa situazione la Sea eye, che ha salvati 17. Nessun paese europeo accetta di accogliere e far sbarcare queste persone, bloccate nel Mar Mediterraneo"I nostri passeggeri a bordo cominciano a subire molti disagi, hanno un disperato bisogno di una soluzione, è una situazione insostenibile. Aiutateci a risolvere quello che sta succendendo qui" dice Jenkins, aggiungendo che l'atteggiamento delle autorità europee è "scioccante e incredibile". A peggiorare la situazione le condizioni meteo, congrosso e onde alte e la scarsità di acqua potabile. L'Unhcr (l'agenzia Onu per i rifugiati) ha chiesto che si intervenga rapidamente per risolvere la situazione.irp