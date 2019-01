Gazzetta | «Le parole di Mattarella per isolare estremismi e razzismi degli ultrà»

ilnapolista

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Il discorso del Presidente Ledi Sergionell’ultima notte del 2018 hanno toccato l’argomento composito stadio--razzismo. Sebastiano Vernazza, firma delladello Sport, ha commentato questa parte del discorso presidenziale sul quotidiano rosa in edicola oggi.«Uno dei buoni propositi per il nuovo anno: imparare a memoria un passaggio del discorso di fine anno del presidente della Repubblica. Questo:”Il modello di vita dell’Italia non può essere, e non sarà mai, quelloultras violentistadi di calcio, estremisti travestiti da tifosi. Alimentano focolai di odio settario, di discriminazione, di teppismo. Fenomeni che i pubblici poteri e le società di calcio hanno il dovere di contrastare e debellare. Lo sport è un’altra cosa”. Richiamo duro, messaggio da girare a quanti ritengono che i tifosi prevaricatori vadano capiti, ...