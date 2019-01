Codice etico UE sull' intelligenza artificiale | forte la tecnica | debole la politica

Ue prepara un Codice etico sull'AI : Al documento hanno lavorato 52 esperti del mondo accademico, dell'industria e della società civile. E' aperto a suggerimenti in attesa della versione definitiva che arriverà a marzo 2019.

L'Europa pubblica un Codice etico sull'intelligenza artificiale. Ecco cosa dice : Secondo i i 52 esperti selezionati dal mondo accademico, dell'industria e della società civile che hanno lavorato per conto della Commissione europea al documento, va evitata un'eccessiva dipendenza ...

GF Vip – Tradimento Gollini - spunta il parere di un amico della coppia : “è un calciatore - rispetta un Codice etico” : Gabriele Parpiglia dice la sua sul presunto Tradimento di Pierluigi Gollini, il portiere dell’Atalanta ha davvero tradito Giulia Provvedi? Pierluigi Gollini è stato accusato ieri in diretta tv di aver tradito la fidanzata Giulia Provvedi, attualmente dentro la casa del Grande Fratello Vip (VEDI QUI). La modenese ha reagito male al gossip sulla sua dolce metà, piangendo disperata. A dire la sua sulla bomba sganciata da Deianira ...

Di Maio : "Codice etico M5S non cambia" : 13.48 Il codice etico "si è sempre applicato nel M5S. Ho sentito anche di quello che si dice in questo momento, che si sta provando a modificare il codice, ma non c'è nessuna volontà di fare alcuna cosa del genere.E'una questione di coerenza" Così il vicepremier Di Maio ha escluso modifiche al codice etico del M5S in relazione al processo che vede imputata la sindaca di Roma Virginia Raggi. Il codice prevede che decada chi viene condannato ...

Cosa prevede il Codice etico M5S : Il codice etico del Movimento 5 Stelle prevede una serie di obblighi validi sia per i candidati che per gli eletti. Nel documento, messo a punto nel gennaio 2017 dall'attuale ministro della Giustizia ...

Roma - sentenza Virginia Raggi. Il pm : «Mentì per evitare le dimissioni». Di Maio : «Condanna? C’è il Codice etico» : Carla Raineri ai giudici: «Il Gabinetto capitolino era come un guscio vuoto». Ma la Raggi replica: «Il suo è gossip e la sua deposizione è surreale». Il pm: «Raggi mentì per non dimettersi». Di Maio: «Nostro codice parla chiaro». Salvini: «Spero venga assolta»