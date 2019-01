Certificazioni FIMI Awards del 2 gennaio per Salmo | Maneskin | Anastasio e tanti altri

Da Eros Ramazzotti a Salmo e Anastasio - tutte le Certificazioni FIMI : Dopo una breve pausa, tornano le certificazioni FIMI dell’11 dicembre per i dischi d’oro e platino di tutti gli album e i singoli in quest’ultima settimana. Per quanto riguarda gli album sono solo due gli artisti presenti: guadagna subito il disco d’oro dopo una sola settimana “Atlantico” di Marco Mengoni, il quale ha debuttato in prima posizione nella classifica FIMI, e arriva il disco d’oro anche per “Vita ce n’è” di Eros Ramazzotti, che ...

Certificazioni oro e platino per Elisa - Emis Killa e tanti altri ai FIMI Awards del 3 dicembre : Ai FIMI Awards del 3 dicembre tante Certificazioni per gli album e i singoli più venduti. Tra gli album si aggiudica il disco d’oro Diari Aperti di Elisa, pubblicato lo scorso 26 ottobre e anticipato dai singoli “Se piovesse il tuo nome”, “Promettimi” e “Quelli che restano”. Proprio con il primo singolo ha ottenuto un altro disco d’oro per le oltre 25.000 copie vendute. Per il suo tour nei teatri, che si terrà nel 2019, continuano a ...

FIMI Awards del 26 novembre per Maneskin - Emma - Salmo e tanti altri : tutte le Certificazioni : Ai FIMI Awards del 26 novembre, come ogni lunedì arrivano le nuove certificazioni per gli album e per i singoli più venduti. Disco di platino per l’album “Essere Qui-Boom Edition” di Emma, che festeggia con un post su instagram: “Questo è il platino più bello e più importante della mia carriera. Oggi respiro e sorrido e le lacrime sono di gioia. Grazie cu tuttu Lu core a tutti. Il tempo è galantuomo e anche stavolta è stato dalla mia ...

FIMI Awards per Fedez - Alessandra Amoroso e Ultimo : tutte le Certificazioni della settimana : Ai FIMI Awards del 19 novembre tanti i singoli e gli album certificati per le copie vendute tra gli artisti italiani e internazionali. Per quanto riguarda gli album troviamo Alessandra Amoroso che si aggiudica il disco di platino per il suo album intitolato “10” dedicato ai suoi primi dieci anni di carriera. L'artista ha deciso di festeggiare con il ritorno dell'album che ha già venduto più di 50.000 copie dal 5 ottobre, giorno di ...

FIMI Awards del 12 novembre : tutte le Certificazioni della settimana - da Irama a Coez e Emis Killa : Ai FIMI Awards del 12 novembre, come ogni lunedì tutte le certificazioni degli album e dei singoli più venduti a iniziare da Irama che con il suo ultimo album “GIOVANI” guadagna il disco d’oro. L’artista ha presentato nei giorni scorsi il suo nuovo lavoro, ed è attualmente in giro per l’Italia per la presentazione dell’album con i vari firma copie. Anche “Hotel California” di Eagles viene certificato disco d’oro. Tra i singoli, ai FIMI ...