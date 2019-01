Carige | la Bce mette all' angolo Malacalza e commissaria la banca Si apre la strada a una

Banca Carige - la Bce dispone amministrazione straordinaria - : Dopo le dimissioni della maggioranza del cda, Banca Carige conferma di essere stata posta in amministrazione straordinaria da parte della Bce. L'istituto, con un comunicato, specifica che i commissari ...

Carige - dal capitale alle nozze : i prossimi passi dopo il commissariamento Bce : La strada più probabile è che i commissari, d'intesa con la Bce, chiedano al Fondo interbancario di garanzia di trasformare il bond da 320 milioni in capitale . Il passo successivo: la ricerca di un acquirente...

Banca Carige nella "stretta" della Bce : 12.00 Il CdA della Carige è decaduto dopo le dimissioni di 4 consiglieri. La Bce ha posto in amministrazione straordinaria la Banca Carige . Ora i commissari sono Innocenzi, Modiano e Lener. Nominato un comitato di sorveglianza composto da Brancadoro, Guaccero e Zanotti.Garantita l'operatività,"senza alcun impatto su clienti, depositanti e dipendenti". Gli amministratori hanno il compito di salvaguardare la stabilità della Banca informando la ...

