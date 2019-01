Bolsonaro giura davanti al Congresso - guiderà un governo di generali : Jair Bolsonaro è il nuovo presidente del Brasile. Il leader dell'estrema destra populista ha prestato giuramento davanti al Congresso di Brasilia, dopo essere stato eletto al ballottaggio del 28 ottobre. Ex capitano dell'esercito, Bolsonaro si appresta a guidare il paese alla testa di un governo dove siedono molti generali, un noto giudice anticorruzione, soltanto due donne e nessun afro-brasiliano. Il ministero del Lavoro è stato abolito e le ...

Bolsonaro giura : Brasile senza divisioni : Si apre l'era Bolsonaro, l'ex militare di estrema destra è diventato oggi il 38esimo presidente del Brasile, aprendo una nuova era politica nella storia del colosso sudamericano - Jair Bolsonaro si è insediato oggi come presidente del Brasile, insieme al suo vice, il Generale Hamilton Mourao. " Voglio un patto nazionale" per "...

Bolsonaro giura : 'Voglio un Brasile senza discriminazioni e divisioni' : ... proponendo un 'patto nazionale tra la società civile e i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario' per un programma conservatore nel sociale e liberale in economia: 'Uniamo le persone, ...

Brasile - Bolsonaro giura come presidente : 20.36 Acclamato da decine di migliaia di sostenitori il leader della destra populista Jair Bolsonaro ha giurato e si è insediato come presidente del Brasile, insieme al suo vice,il generale Mourao. La proclamazione da parte del presidente del Senato, Oliveira, durante la cerimonia nella sede del potere legislativo a Brasilia. "Avremo un periodo di grandi sfide, ma anche di grande speranza",ha detto nel discorso d'insediamento."Abbiamo ...

Brasile - Bolsonaro presta giuramento e si insedia come presidente : Jair Bolsonaro, vincitore delle elezioni presidenziali, si è insediato come presidente del Brasile: a proclamarlo è stato il presidente del Senato, Eunício Oliveira, durante il giuramento e la ...

Netanyahu non andrà giuramento Bolsonaro : Secondo fonti ufficiali citate da queste testate, Netanyahu ha deciso di accorciare il suo viaggio in Brasile - che doveva durare cinque giorni- a causa della crisi politica in Israele. Resta ...

Maduro non invitato giuramento Bolsonaro : "Tutti i Paesi del mondo dovrebbero smettere di appoggiarlo e unirsi per liberare il Venezuela", ha aggiunto il futuro capo della diplomazia brasiliana. Il Brasile fa parte del cosiddetto Gruppo di ...

Maduro non invitato giuramento Bolsonaro : "Tutti i Paesi del mondo dovrebbero smettere di appoggiarlo e unirsi per liberare il Venezuela", ha aggiunto il futuro capo della diplomazia brasiliana. Il Brasile fa parte del cosiddetto Gruppo di ...

Maduro non invitato giuramento Bolsonaro : ANSA, - SAN PAOLO, 16 DIC - Il futuro ministro degli Esteri brasiliano, Ernesto Araujo, ha detto che il leader venezuelano Nicolas Maduro non è stato invitato all'insediamento presidenziale di Jair ...

Maduro non invitato giuramento Bolsonaro : ANSA, - SAN PAOLO, 16 DIC - Il futuro ministro degli Esteri brasiliano, Ernesto Araujo, ha detto che il leader venezuelano Nicolas Maduro non è stato invitato all'insediamento presidenziale di Jair ...