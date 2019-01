Torino - Bimba di 9 anni si schianta contro la barriera e muore : stava sciando con il papà : Una bambina di 9 anni è morta all' ospedale a Torino dopo una caduta sulle piste da sci a Sauze d'Oulx (Torino), in alta Valle di Susa, vicino al Sestriere. La piccola stava sciando...

Torino - va a sciare col papà e urta con la testa contro una barriera : muore Bimba di 9 anni : Una bambina romana di 9 anni, in vacanza con la famiglia, è morta sulla pista da sci "Imbuto" di Sauze d'Oulx, in alta Valle di Susa: dopo aver perso il controllo degli sci, mentre era con il padre, è andata a sbattere con la testa contro una barriera frangivento. Poi, dopo una caduta rovinosa è finita fuori pista, scivolando giù per il pendio per circa 50 metri.Continua a leggere

Bimba di 7 anni muore al Sestriere : stava sciando con il papà : Una bambina di 9 anni è morta all' ospedale a Torino dopo una caduta sulle piste da sci a Sauze d'Oulx (Torino), in alta Valle di Susa, al Sestriere. La piccola stava sciando insieme...

Bimba di 9 anni si schianta contro la barriera e muore : stava sciando con il papà : Una bambina di 9 anni è morta all' ospedale a Torino dopo una caduta sulle piste da sci a Sauze d'Oulx (Torino), in alta Valle di Susa, al Sestriere. La piccola stava sciando insieme...

Houston - Bimba di 7 anni uccisa in una sparatoria nel parcheggio di un supermercato : Terribile tragedia negli Stati Uniti, precisamente a Houston, dove una bimba di soli 7 anni è rimasta uccisa in una sparatoria avvenuta in un parcheggio. L'area di sosta serve un ipermercato della nota catena americana Walmart. La piccola si trovava con la sua mamma e altri bimbi in auto, quando da un camion di colore rosso sono partiti alcuni colpi di arma da fuoco, che hanno colpito la bambina, che è poi deceduta. La madre è rimasta ferita ad ...

Svezia - condannato straniero libico che stuprò Bimba di 9 anni : arrivata finalmente la condanna nei confronti del cittadino straniero di nazionalità libica che lo scorso mese di ottobre, a Malmö, Svezia,, aggredì una bambina di soli 9 anni per poi violentarla ...

Houston - spara contro una famiglia e uccide una Bimba di 7 anni : Un supermercato di Houston , in Texas , diventa teatro di una tragedia . Un uomo ha sparato contro una macchina nel parcheggio del supermercato. All'interno del veicolo c'erano una madre e i suoi ...

Uccide una Bimba di 7 anni nel parcheggio di un supermercato a Houston : feriti la madre e un altro figlio : Ha sparato all'impazzata contro l'auto con dentro una madre e i suoi quattro figli. Un uomo ha aperto il fuoco contro un'auto nel parcheggio di un supermercato di Houston, in Texas,...

Cade dal balcone - muore Bimba di 12 anni a Voghera. 'Volo di dieci metri' : Un volo da un'altezza di circa dieci metri, dal secondo piano di un condominio di via Bellini a Voghera , nel pavese. È morta così, nel primo pomeriggio di oggi, erano da poco passate le 14,, una ...

Orrore in Pakistan - Bimba di 9 anni rapita - stuprata e uccisa all’uscita da scuola : La piccola di appena 9 anni di nome Manahil era andata alla scuola religiosa che frequentava ma non aveva fatto ritorno a casa, facendo scattare l'allarme dei genitori. Il suo corpicino martoriato trovato il giorno dopo nel cimitero a pochi chilometri da casa sua. È stata torturata e stuprata prima di essere uccisa.Continua a leggere

Bimba DI 2 ANNI IN COMA 'TRACCE DI DROGA NEL SANGUE'/ Pavia ultime notizie : genitori volevano portarla a casa : Milano, BIMBA in COMA per DROGA. ultime notizie, tolta la potestà ai genitori, affidata al San Matteo di Pavia. Nel sangue trovata cocaina, ora 'sta bene'.

Bimba di due anni intossicata da hashish e cocaina : Una bambina di due anni e mezzo è arrivata in coma in ospedale perché intossicata da hashish e cocaina. Nel giro di pochi giorni le condizioni della Bimba sono migliorate e la polizia ha aperto un'...

Pavia - Bimba di due anni in coma : nel sangue tracce di hashish - marijuana e cocaina : I fatti risalgono allo scorso 22 dicembre: come riporta La Provincia Pavese, una bambina di due anni all’improvviso è svenuta mentre si trovava nel paese in provincia di Milano in cui vive con i due genitori, il padre, venditore ambulante di trent’anni, e la madre, poco più giovane. I due hanno immediatamente chiesto aiuto al 118: un’ambulanza ha trasportato la bimba in coma alla clinica Humanitas di Rozzano, che, però, essendo sprovvista di un ...

Pakistan - Bimba di tre anni violentata e uccisa : 30 arresti : È una vicenda davvero raccapricciante e terribile quella che arriva dal Pakistan. È la storia di una bambina di soli tre anni che è stata uccisa dopo essere stata vittima di abusi. La piccola, secondo quanto riferisce la stampa Pakistana, è scomparsa da casa martedì scorso, nel primo pomeriggio, intorno alle 14. Immediatamente sono scattate le ricerche, che in un primo momento hanno dato esito negativo poi, all'improvviso, la macabra scoperta: ...