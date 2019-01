Tennis | la prima volta di Federer contro Serena Williams

La prima 'finalista' di Miss Italia è una Tennista romana che sogna uno Slam : Abituata a fare sport fin da bambina (mamma insegnante di educazione fisica, maestra di tennis), si allena per ore ogni giorno e partecipa a tornei internazionali. Studentessa, occhi verdi e capelli castani, m.1,80: è la ragazza che inaugura con il suo nome Miss Italia 2019, ottantesimo anniversario del concorso, ed è lei la "prima Miss dell'Anno". Susanna Giovanardi, 19 anni, romana, abitante in zona Eur, ...

ATP Brisbane – Andy Murray trionfa all’esordio : il Tennista scozzese batte Duckworth nella prima sfida del 2019 : Andy Murray trionfa nel primo turno dell’ATP di Brisbane: il tennista scozzese torna a giocare e vincere un match dopo un lungo periodo di inattività Andy Murray ha preferito concludere il suo 2018 con largo anticipo, al fine di recuperare la miglior condizione fisica e approcciarsi al meglio alla stagione 2019, iniziata praticamente subito. Il tennista scozzese ha giocato il primo match dell’anno sul cemento australiano di Brisbane, ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : vittorie di Gran Bretagna ed Australia nella prima giornata : giornata di apertura alla RAC Arena di Perth (Australia) della 31esima edizione della Hopman Cup, torneo/esibizione di Tennis riservato a otto selezioni nazionali raggruppate in due gironi. A dare inizio alle danze sono stati i confronti tra Gran Bretagna e Grecia (gruppo B) e tra Australia e Francia (gruppo A). nella sessione diurna sono stati i britannici ad imporsi 2-1 contro gli ellenici frutto delle vittorie di Cameron Norrie (n.91 del ...

Tennis - Andy Murray : “Sto pensando di arrivare a Brisbane molto presto - probabilmente una settimana prima dell’inizio del torneo” : “Sto pensando di arrivare a Brisbane molto presto, probabilmente una settimana prima dell’inizio del torneo”. Con queste parole sul proprio profilo social Andy Murray ha espresso tutta la sua voglia di tornare a calcare i campi da Tennis più prestigiosi ed essere tra i protagonisti dopo i tanti problemi fisici. Il 31enne scozzese, ex numero 1 del mondo, reduce da un intervento chirurgico all’anca a gennaio, ha faticato molto a ...

Tennis - calendario 2019 : si riparte da Doha - Pune e Brisbane per la prima settimana di tornei : Doha, Pune e Brisbane aprono il calendario Tennistico del 2019, un gustoso antipasto in vista degli Australian Open E’ da poco andata in archivio la stagione 2018 che già gli appassionati si domandano da dove inizierà il 2019 dei loro campioni preferiti. Per quanto riguarda gli azzurri Marco Cecchinato, Andreas Seppi e Matteo Berrettini saranno in campo già nella prima settimana dell’anno (31 dicembre – 6 gennaio): il ...

Diretta Atp Finals 2018, info streaming video e tv: Novak Djokovic è già in semifinale al Master, l'altro posto se lo giocano Zverev, Cilic e Isner.

Tennis - ATP Finals 2018 : Novak Djokovic già in semifinale per assicurarsi il primato - sfida all’ultimo sangue tra Zverev e Isner : Sesta ed ultima giornata di queste ATP Finals 2018 dedicata alla fase a gironi. Dopo che lo svizzero Roger Federer e il sudafricano Kevin Anderson hanno staccato il biglietto per le semifinali, è il momento di definire il quadro preciso della situazione anche per quanto concerne il “Guga Kuerten Group”. Quest’oggi vedremo scendere sul veloce indoor della O2 Arena di Londra il n.1 del mondo Novak Djokovic. Il serbo, uscito ...

Tennis - Atp Finals : prima vittoria per Thiem. Federer in semifinale : TORINO - Quinta giornata delle Atp World Tour Finals 2018 di Londra , l'ultima del round robin per quanto riguarda il 'Lleyton Hewitt Group'. Nel primo match l'austriaco Dominic Thiem , numero 8 del ...

Tennis - Next Gen ATP Finals Milano 2018 : Stefanos Tsitsipas e Alex De Minaur chiudono la prima fase da imbattuti : Va in archivio la terza giornata delle Next Gen ATP Finals, con un risultato a sorpresa, quello tra lo statunitense Frances Tiafoe e l’iberico Jaume Munar, con il secondo vincitore in soli tre set. Con questo risultato lo spagnolo va in semifinale grazie anche alla vittoria del greco Stefanos Tsitsipas, che chiude da imbattuto la prima fase come l’australiano Alex De Minaur. Il quarto semifinalista è il russo Andrey Rublev. ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : Liam Caruana cede ad Alex De Minaur nella prima sfida del girone : Dura 55′ l’esordio dell’azzurro Liam Caruana alle Next Gen ATP Finals 2018: nella prima sfida della fase a gironi l’italiano cede nettamente all’australiano Alex De Minaur, numero due della manifestazione, che si impone con il punteggio di 4-1 4-1 4-2. L’oceanico aggancia il russo Andrey Rublev in testa al raggruppamento. Nel primo set in apertura Caruana, soffrendo non solo la differenza di ranking, ma anche ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : la prima giornata. Liam Caruana esordisce con Alex De Minaur : Comincia a Milano il grande spettacolo delle Next Gen ATP Finals 2018. Inizia il torneo che mette di fronte i migliori under 21 del mondo e tra loro ci sarà anche l’italiano Liam Caruana, che ha vinto le qualificazioni e ha conquistato la wild card per la manifestazione che si terrà dal 6 al 10 Novembre alla Fiera di Milano. Caruana farà il suo esordio nel torneo in serata e se la vedrà con il promettente australiano Alex De Minaur, ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : il segno di Elina Svitolina su un’edizione strana - l’ultima prima del trasferimento a Shenzhen : Quella terminata ieri è stata, a suo modo, una delle edizioni delle WTA Finals con più spunti di riflessione degli ultimi anni, partendo da quanto successo in campo e finendo con fattori esterni al gioco, ma che non ne sono estranei, almeno per la questione riguardante il futuro del torneo. Sul campo, è successo che le prime quattro teste di serie sono tutte uscite al round robin. Da quando, nel 2003, è stato mutuato il format dell’omologo ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Sloane Stephens ed Elina Svitolina - in due per una prima volta : Saranno Sloane Stephens ed Elina Svitolina a contendersi una delle più strane edizioni delle WTA Finals, nonché l’ultima che si tiene a Singapore prima dello spostamento (munifico e pluriennale) a Shenzhen. Si tratta di una finale inedita in tutti i sensi, dal momento che non solo nessuna delle due era mai arrivata in finale in questo torneo, ma nemmeno si erano mai affrontate tra di loro in un precedente ultimo atto di qualsiasi ...