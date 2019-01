Ragazza scomparsa in Valchiavenna ritrovata dai carabinieri

Emanuela Orlandi - irritazione in Vaticano per collegamento. La famiglia della Ragazza scomparsa : “Poche informazioni” : Conclusioni affrettate sul caso Orlandi. In Vaticano c’è irritazione per il collegamento che è stato fatto tra il ritrovamento di “alcuni frammenti ossei umani” e la scomparsa di Emanuela Orlandi avvenuta il 22 giugno 1983. Come sono andati i fatti? Il 29 ottobre 2018 gli operai che stavano eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione nella sede della nunziatura in Italia, a Roma, in via Po 27, hanno ritrovato alcuni frammenti ossei umani in un ...