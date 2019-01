L' anno che verrà | un trionfo Le prime parole del neo-direttore di Raiuno? Amadeus

Ladri in azione anche a Capodanno : due spaccate in altrettanti giorni in un bar di Selvazzano Dentro : Subire un furto è già di per sé frustrante. Figuriamoci due. Soprattutto se compiuti in altrettanti giorni. E la rabbia monta: i Ladri hanno preso di mira un bar di Selvazzano Dentro, colpendo ...

M5s - lo sfogo della grillina Paola Nugnes : "Perché non ce l'hanno detto prima" : La grillina sempre più ex Paola Nugnes lancia un duro attacco al M5s nel giorno di Capodanno, mentre la sua permanenza nel Movimento è legata a un procedimento ancora in corso da parte del Collegio dei Probiviri. Sulla sua pagina Facebook, la parlamentare scrive con grande amarezza: "Mi sono sveglia

Taylor Swift : epico Capodanno in maschera con Gigi Hadid e Blake Lively : Un gruppo di amici famosi a casa della cantante The post Taylor Swift: epico Capodanno in maschera con Gigi Hadid e Blake Lively appeared first on News Mtv Italia.

Lady Rugani alle Maldive con il suo calciatore - Michela Persico super sexy a capodanno [FOTO E VIDEO] : Daniele Rugani per capodanno è volato alle Maldive con la sexy fidanzata Michela Persico, il calciatore della Juventus saluta il 2019 accanto alla sua dolce metà Daniele Rugani e Michela Persico sono alle Maldive. Il calciatore della Juventus e la soubrette italiana sono volati nella calda meta vacanziera per godersi un po’ di relax e temperature miti. Approfittando della pausa del campionato e dei festeggiamenti per l’inizio ...

Trump : buon anno anche ai miei haters e ai media racconta-balle - : Rilassatevi e godetevi il viaggio, stanno succedendo grandi cose nel nostro paese!" Nel suo discorso di fine anno alla nazione, Donald Trump ha sottolineato la crescita dell'economia e l'aumento ...

"L'anno che verrà" asfalta il televeglione Mediaset : Il televeglione è quello targato Rai. Grande successo di ascolti per 'L'anno che verrà', l'evento dedicato al Capodanno condotto da Amadeus in diretta su Rai 1 , anche radiofonica su Radio1, da Matera,...

'L'anno che verrà' asfalta il televeglione Mediaset : Il televeglione è quello targato Rai. Grande successo di ascolti per 'L'anno che verrà', l'evento dedicato al Capodanno condotto da Amadeus in diretta su Rai 1 , anche radiofonica su Radio1, da Matera,...

Immobile in grande spolvero alle Maldive - il capodanno è sexy con Jessica Melena e c’è anche Simone Inzaghi [FOTO E VIDEO] : La famiglia Immobile alle Maldive per capodanno: ci sono anche Simone Inzaghi ed Andrea Belotti nella stupenda meta vacanziera Ciro Immobile e la splendida moglie Jessica Melena stanno trascorrendo delle rilassanti giornate alle Maldive. I coniugi però non sono i soli italiani sull’isola. Accanto alla coppia formata dalla pesarese e dal napoletano appaiono anche Andrea Belotti e la moglie Giorgia Duro, l’allenatore della Lazio ...

Deludenti gli ascolti del Capodanno 2019 di Canale5 - doppiato da L’anno che verrà con una formula già collaudata : Gli ascolti del Capodanno 2019 di Canale5 non soddisfano le aspettative della vigilia, rimanendo molto indietro rispetto a quelli fatti registrare da L'anno che verrà, guidato da Amadeus ormai da anni. Il dato emerso dall'analisi auditel è 16.7%, a fronte di una forbice di 35.1%-32.9% della prima rete che quindi si conferma molto più che vincitrice della serata con una formula collaudata da anni e con molti degli ospiti che si vedono ...

I dischi che usciranno nel 2019 : Quelli di cui sappiamo già la data, quelli di cui abbiamo abbastanza certezza e quelli sui quali circolano solo indizi

Beach volley - World Tour 2018 The Hague. Capodanno sulla sabbia in Olanda con tanto azzurro e qualche top team : Si riparte dall’Olanda in quello che doveva essere un torneo di preparazione al Major Series di inizio febbraio a Fort Lauderdale e invece, vista l’inattesa cancellazione del torneo statunitense, sarà un evento isolato, sicuramente l’appuntamento clou del primo trimestre del 2019 del World Tour di Beach volley. Dal 2 gennaio (qualificazioni) e 3 gennaio (main draw) sulla sabbia dell’imponente impianto al coperto di The ...

MotoGp - uno scatto che vale più di mille parole : Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi festeggiano teneramente il Capodanno [FOTO] : La modella italiana ha condiviso con i propri fan un tenero momento che la ritrae insieme a valentino Rossi durante la notte di Capodanno Un Capodanno tenerissimo, trascorso uno accanto all’altro. Francesca Sofia Novello e valentino Rossi non amano apparire insieme sui social, ma per la prima notte dell’anno una piccola eccezione è concessa. Dopo aver trascorso una vacanza in Giamaica, la coppia si è ricongiunta a Madonna di ...

Vaticano - Papa Ratzinger e il quinto anno di silenzio. Il sospetto tremendo : "Perché non parla più" : Il quinto anno di silenzio di Joseph Ratzinger. Il Papa Emerito, dopo il clamoroso addio del 2013, ha centellinato i suoi interventi pubblici. Come sottolinea il Giornale, l'ultimo è stato poche settimane fa, un chiarimento nella polemica sull'interpretazione del dialogo tra la confessione ebraica e

Meteo - il nuovo anno inizia col gelo : temperature giù di 10 gradi e neve anche sulle coste : Il 2019 si presenta dal punto di vista Meteorologico con una ondata di freddo di origine artica che porterà sull'Italia un brusco calo termico e neve anche in pianura e lungo alcune coste nella prima settimana di gennaio. Il tutto sarà accompagnato da forti venti che accentueranno la sensazione di freddo.Continua a leggere