Laetitia Casta | «Quando dovevo rompere il salvadanaio per il pane»

Calendario Pirelli : Laetitia Casta musa di The Cal 2019 : Aveva 21 anni quando l’Italia si innamorò di lei. Era il 1999 e una giovanissima Laetitia Casta saliva, timida e impacciata, sul palco del festival di Sanremo accanto a Fabio Fazio. Oggi di anni ne ha 40 (compiuti lo scorso 11 maggio) e ancora incanta il pubblico. Tutto inizia a 15 anni, in vacanza con i genitori, quando incontra sulla spiaggia il fotografo Frédéric Cresseaux: ”Una bellezza fuori canone, emanava un’aura particolare che mi ...

Calendario Pirelli 2019 - Laetitia Casta senza nulla addosso a 40 anni : la foto da infarto : Alzi la mano chi non ha mai sognato di sfogliare dal vivo un Calendario Pirelli. In pochi ci riescono, perché dalla prima edizione del 1964, The Cal è rimasto un oggetto del desiderio a tiratura ...