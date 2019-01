Il Capodanno degli ‘idioti’ | danneggiata con dei petardi una targa dedicata a Sandro

Blob Capodanno 2019 - doppio appuntamento con il meglio del 2018 e degli ultimi 30 anni : "Two Blob is megl' che uan" per salutare il 2018 e accogliere, come merita, un 2019 che già si annuncia teso e faticoso. Come vuole la tradizione di Fine Anno, Blob regala il meglio dell'anno vecchio con una puntata da mezz'ora in onda questa sera, lunedì 31 dicembre, nella consueta collocazione delle 20.00 di Rai 3. Come titolo per questo ultimo appuntamento dell'anno è stato scelto "The Edge of Blob", a simboleggiare anche la continuità ...

Capodanno : sulle tavole degli italiani anche le lenticchie molisane : Nell’86% dei menù del cenone di fine anno sarà presente una portata a base di lenticchie: tra le più note ci sono anche quelle molisane, sempre più apprezzate da consumatori attenti alla qualità e alla tracciabilità dei prodotti, secondo quanto rivela una indagine Coldiretti-Ixe’. L’interesse per le lenticchie, notoriamente considerate di buon auspicio, è accompagnato dalla riscossa di cotechino e zampone che in Molise sono ...

Capodanno a Roma - le prove degli acrobati al Circo Massimo : Iniziato il conto alla rovescia per la Festa di Roma per il Capodanno 2019: manca poco all'evento al Circo Massimo che prenderà il via dalle 21 del 31 di dicembre. E gli artisti sono al lavoro per le ...

Niente botti di Capodanno a Carmignano - lo stabilisce un'ordinanza Divieto al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti - l'uso di petardi - botti e artifici pirotecnici di qualsiasi tipologia in tutto il territorio ... : A prevederlo è un'ordinanza del Sindaco Edoardo Prestanti, che vieta , al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti, l'uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi ...

Marchisio - Capodanno con la famiglia a Dubai : il calciatore vola al caldo degli Emirati e si concede una cena da Nusr-Et [FOTO E VIDEO] : Arrivo a Dubai e cena da Nusr-Et: la famiglia di Claudio Marchisio si prepara a festeggiare il capodanno negli Emirati Arabi Claudio Marchisio, dopo aver patito il freddo a San Pietroburgo ed essere passato da Torino a salutare parenti ed amici, è volato a Dubai con la famiglia. Insieme alla moglie Roberta Sinopoli ed ai figli Leonardo e Davide, il calciatore ex Juventus si concede un po’ di relax nel lussuoso paradiso di Dubai, dove ...

Da Doha a Zurigo - la top ten degli scali più belli del mondo. Con Singapore in testa che invita al Capodanno : Una terrazza panoramica con oltre 100 specie di cactus, un centro fitness, sentieri-natura, un supermercato, tre spa, una clinica, un business center, due sale cinematografiche a ingresso gratuito, una piscina, mostre d'arte interattive, tutto aperto 24 ore al giorno, più uno spettacolare giardino delle farfalle che da solo vale la lunga sosta. E se si hanno più di cinque ore a disposone viene offerta anche ai viaggiatori una ...

"Divieto di botti e petardi per la notte di Capodanno per il benessere degli animali" : L'utilizzo di fuochi d'artificio, petardi e 'botti' di qualsiasi tipologia e denominazione, al di fuori degli spettacoli autorizzati tenuti da professionisti, è vietato su tutto il territorio del Comune di Vitorchiano per gli interi giorni di lunedì 31 dicembre 2018 e martedì 1° gennaio 2019. Fanno inoltre ...

5 saghe degli anni 80 e 90 da rivedere in famiglia tra Natale e Capodanno - : ... Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis scoprono che i fantasmi non solo esistono, ma si sono dati appuntamenti dalle parti di Central Park per dare inizio alla fine del mondo insieme a una divinità ...