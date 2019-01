Bologna | apre il primo supermercato autogestito | “Soci? Clienti e cassieri Qui prodotti

ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 gennaio 2019) Non solo soci, ma anche, scaffalisti e magazzinieri. Aha aperto le porte “Camilla“, ild’Italia: oltre a essere titolari del negozio versando una quota di 125 euro, i soci (al momento 400) si impegnano a dedicare, una volta al mese, tre ore del proprio tempo per la gestione della struttura, in cambio della possibilità di fare i propri acquisti all’interno. Nato dalla fusione di un’associazione bolognese che riunisce i produttori biologici a km zero, Campi Aperti, con un gruppo di acquisto solidale “Alchemilla”, Camilla è un emporio di comunità che promuove l’agricoltura contadina come alternativa a quella industriale: “Il nostro sogno è quello di riuscire a ricostruire delle filiere di cibo che siano brevi e, soprattutto, trasparenti”, spiegano i soci. Iin vendita provengono da fornitori ...