A Rimini il Capodanno riempie ancora il centro

Capodanno : Rimini pronta per la festa con Nek - Marco Rissa e Cosmo : ... nel teatro degli Atti, andranno in onda le sonorità latine di AMORE E CAPOEIRA, con lo staff del Grancaribe di Rimini al gran completo per una lunga serata con intrattenimento musicale, spettacoli e ...

Rimini : verso il tutto esaurito nei 650 alberghi aperti per il "Capodanno più lungo del mondo" : ... nel teatro degli Atti , andranno in onda le sonorità latine di AMORE E CAPOEIRA , con lo staff del Grancaribe di Rimini al gran completo per una lunga serata con intrattenimento musicale, spettacoli ...

Rimini - i musei aperti a Natale e Capodanno : ... il Museo resterà aperto dalle 21 fino alle 2 del mattino, per salutare il nuovo anno nell'ambito dei festeggiamenti per il "Capodanno più lungo del mondo". Tre i programmi per la serata: per i più ...

Sicurezza - la Baia Imperiale si trasferisce per capodanno all'Rds di Rimini : L'attenzione dell'opinione pubblica è alta visto anche l'ampio risalto della notizia assunto sulla cronaca nazionale. Il tema della Sicurezza dei locali pubblici è oggetto di un'approfondita ...

Va in scena a Rimini il Capodanno più lungo del mondo : ... al via la vendita di biglietti per eventi sportivi Notizie Rinvenuto in Egitto un sepolcro privato antico di oltre 4.000 anni Idee di Viaggio Arena di Verona: eventi e spettacoli nel cuore della ...

Dai Massive Attack a Rimini : Daddy G in consolle al Capodanno più lungo del mondo : ...il rinato Teatro Galli che celebra la sua riapertura attraverso la realizzazione di un foyer a cielo aperto che per l'ultima notte dell'anno si trasformerà in un inedito dance floor fra spettacoli di ...

Capodanno a Rimini - per l'ultimo dell'anno in piazzale Fellini c'è Nek : Sarà il "Capodanno più lungo del mondo" quello che si svolgerà a Rimini fino al giorno dell'Epifania. Il programma di eventi per festeggiare l'arrivo del 2019 include 150 appuntamenti che animeranno la celebre località turistica romagnola per l'intero periodo natalizio. Il clou dei festeggiamenti, ovviamente, sarà raggiunto la sera di lunedì 31 dicembre con il concerto di Nek in piazzale Fellini e con il Dj Set di Marco Rissa a Castel ...

Capodanno a Rimini con Nek per festeggiare l’arrivo del 2019 : “Felice di cantare nella mia regione” : Il Capodanno a Rimini con Nek celebra l'arrivo del 2019 e saluta il 2018 con una serata all'insegna della buona musica e con un ospite d'eccezione che si è già detto entusiasta di suonare nella sua regione. Il concerto sarà avviato in Piazzale Fellini a partire dalle 22 e sarà la giusta occasione per ripercorrere la lunga carriera di Filippo Neviani esplosa con Laura Non C'è, con un successo che non si è più fermato fino al rilascio di ...