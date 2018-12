Tenta di violentare una ragazza a Rimini

Rimini - prima Tenta di violentare ragazzino poi lo aggredisce e rapina : Rimini, 20 novembre 2018 - prima ha tentato un approccio sessuale con quel 14enne in bicicletta sul lungomare di Rimini, po i lo ha aggredito e rapinato del cellulare . E' successo alle 17 di lunedì. ...

Roma - in due Tentano di violentare una ragazza di 20 anni : la mamma disabile interviene e viene picchiata : Momenti di terrore ieri sera, per una ragazza Romana ventenne, residente nella zona commerciale della Romanina. La giovane era scesa in strada con il proprio cane prima di andare a dormire quando, a...

Firenze - Nardella : Chi Tenta di violentare non merita accoglienza : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tentano di violentare la barista e aggrediscono il padre - due ucraini arrestati a Roma : Aggredita nel bar dove lavora da due stranieri e scampata allo stupro grazie solo all'intervento del padre e della polizia. I due sono stati arrestati dalla polizia di Stato per violenza sessuale e ...

Grosseto - picchia e Tenta di violentare una donna : lei si salva mordendolo : L'aggressione in pieno centro. Il giovane, 21 anni, è stato arrestato. La donna ha riportato la frattura di uno zigomo

Tenta di violentare e rapinare una donna marocchina : arrestato a Napoli : Aveva Tentato di violentare e rapinare una donna di 35 anni ma i Carabinieri del Nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne incensurato. Per lui ...