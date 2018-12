Programmazione 5-6 gennaio | andranno in onda i film ' Heidi' e ' Cenerentola'

Capodanno in tv - Programmazione del 31 dicembre e 1 gennaio : Roberto Bolle in prima serata : Appuntamento con le anticipazioni su cosa vedremo in tv tra il 31 dicembre 2018 e il 1 gennaio 2019. La programmazione prevede nella sera dell'ultimo dell'anno due grandi eventi musicali contrapposti; 'Capodanno in musica' su Canale 5 condotto dalla Panicucci e 'L'anno che verrà' trasmesso da Rai 1 con al timone Amadeus. I due eventi terranno compagnia ai telespettatori sin dopo il brindisi di mezzanotte con esibizioni di molti artisti del ...

Milano. Palazzina Liberty in musica : Programmazione del mese di gennaio 2019 : Il nuovo anno alla Palazzina Liberty si aprirà giovedì 10 gennaio, ore 20:30, con “Casa Schumann. Concerto n. 5”, interpreti

Maratona Doctor Who 8 su Rai4 in attesa dell’11ª stagione a gennaio : tutta la Programmazione : In attesa dei nuovi episodi in prima assoluta, arriva la Maratona di Doctor Who 8 su Rai4. Per queste vacanze natalizie, l'emittente ripropone l'ottavo capitolo della longeva serie fantascientifica, che farà compagnia ai fan durante le festività. Peter Capaldi debutta nei panni del Dottore (è la sua Dodicesima reincarnazione), e accoglie l'eredità di Matt Smith (il Principe Filippo nelle prime due stagioni di The Crown). Al suo fianco vi è ...

Beautiful - Una Vita - Il Segreto - Programmazione Natale : soap americana in tv il 7 gennaio : Il periodo natalizio è da sempre sinonimo di cambiamenti nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, solitamente caratterizzato dalla programmazione di Beautiful, Una Vita e Il Segreto. Come già accaduto gli scorsi anni, anche la fine del 2018 e l'inizio del 2019 vedranno andare in pausa alcuni dei programmi più amati mentre altri ne prenderanno il loro posto con puntate più lunghe. La sospensione di Uomini e donne è cominciata ufficialmente il 21 ...

Slitta Il Collegio 3 : cambia la Programmazione di Rai2 e addio messa in onda da gennaio : Brutte notizie per i fan de Il Collegio 3 visto che la programmazione cambia e l'attesa si allunga. Nelle scorse settimane Rai2 aveva alzato il velo sul suo palinsesto invernale annunciando la nuova edizione del docu-reality proprio per subito dopo Capodanno ovvero a partire dal 3 gennaio ma adesso tutto è cambiato. I fan più attenti e che seguono assiduamente Rai2 avevano già capito che qualcosa di strano stava succedendo visto che la messa ...

Arriva The Big Bang Theory 12 in Italia - l’ultima stagione da gennaio su Infinity : tutta la Programmazione : Finalmente Arriva The Big Bang Theory 12 in Italia. L'attesissima dodicesima e ultima stagione sarà disponibile su Infinity il prossimo anno. Più precisamente, dal 28 gennaio la piattaforma pubblicherà un episodio a cadenza settimanale, seguendo la messa in onda americana - almeno così dovrebbe essere. Il nuovo ciclo di episodi si apre con il viaggio di nozze di Amy e Sheldon. Per l’occasione, il fisico teorico, con il suo solito carattere, ...

I nuovi episodi di Elementary 6 su Rai2 da gennaio : orari - Programmazione e poi la settima stagione? : I nuovi episodi di Elementary 6 su Rai2 stanno arrivando. Dopo aver interrotto la messa in onda, la serie crime che rilegge il personaggio di Sherlock Holmes in chiave torna con gli appuntamenti inediti della sesta stagione. La data è fissata per il 12 gennaio, e la programmazione resterà invariata. Ogni sabato, in seconda serata, verrà trasmesso un episodio a partire dalle 22:35 circa, e dal 6x18 al 6x22, che costituisce il finale di ...

Cine Sony - dal 10 dicembre al 4 gennaio una Programmazione speciale per Natale : Cine Sony si prepara a festeggiare il periodo natalizio con una serie di film in onda dal lunedì al venerdì alle 19:15 e due interessanti prime visioni in prima serata il 24 e il 25 dicembre