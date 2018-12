: Breaking News #Marocco.Pastore uccide e decapita la ex - Cyber_Feed : Breaking News #Marocco.Pastore uccide e decapita la ex - NotizieIN : Marocco.Pastore uccide e decapita la ex - TelevideoRai101 : Marocco.Pastore uccide e decapita la ex -

Unmarocchino di 30 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso eto l'ex fidanzata di 24 anni a Ifrane, a 70 chilometri da Fes, sui monti dell'Atlante. L'uomo è stato catturato a un centinaio di chilometri dalla zona in cui venerdì scorso era stato trovato il corpo della donna. Ilha spiegato di essersi voluto vendicare della sua ex che aveva aiutato anche finanziariamente ma che poi lo aveva lasciato per un altro. La donna, con una bambina di sette anni, era tornata viveva nella casa del padre(Di lunedì 31 dicembre 2018)