Locazione ad uso non abitativo con canone occulto per risparmio fiscale

Locazione ad uso non abitativo e clausola risolutiva espressa : Cassazione del 8.11.2018 n. 28502 non può considerarsi vessatoria la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di Locazione di immobili per uso non abitativo e riferita all'inosservanza del termine di pagamento dei canoni, in quanto riproduce il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento ex art. 5 legge 27.7.1978 n. 392; disposto non applicabile alle locazioni non abitative, ma ritenuto utilizzabile come ...