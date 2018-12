Giochi di ruolo | sei crowdfunding originali in scadenza entro la fine delle feste

Immaginaria 2018 : torna l'evento dedicato ai Giochi di ruolo che si tinge di beneficenza : Oggi vi parliamo del ritorno di un evento storico per il panorama dei Giochi di ruolo in Italia, un evento che mancava ormai da diversi anni e in particolare dall'ultima edizione del 2001.Immaginaria 2018 segna il ritorno di Immaginaria, l'evento ideato e organizzato da Giovanni Ingellis che per oltre dieci anni (dalla prima edizione del 1988 all'ultima del 2001) è stata la manifestazione di riferimento nel panorama ludico italiano dei Giochi di ...