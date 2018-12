Di Maio | rispetto regole o tutti a casa

Dl Sicurezza - Di Maio : “Assenza Fico? Sapevamo della sua contrarietà. Lui rispettoso della volontà del Parlamento” : “Che Roberto Fico non fosse d’accordo con il decreto Sicurezza lo Sapevamo e apprezzo molto il fatto che da Presidente della Camera abbia aspettato l’approvazione definitiva per poi dichiarare la sua contrarietà pubblicamente. Così fa un presidente della Camera che non è d’accordo ma rispetta la volontà del Parlamento”. Queste le parole del ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, al termine di un evento al ...

Salvini : Di Maio persona rispettosa - mi fido di lui : Roma – “Mi fido di Luigi Di Maio che trovo persona coerente rispettosa e, come me, se prende un impegno lo porta avanti”. Lo dice Matteo Salvini vicepremier e ministro dell’Interno a ‘Uno mattina’ su Raiuno. L'articolo Salvini: Di Maio persona rispettosa, mi fido di lui proviene da RomaDailyNews.

Luigi Di Maio : "Maggiore rispetto per i campani" : Luigi Di Maio spiega cosa farà oggi a Caserta per cominciare ad affrontare il dramma della Terra dei fuochi. Lo fa nel corso di una lunga intervista al Mattino. Per il vicepremier pentastellato è necessario intervenire subito per affrontare il tema rifiuti. Sostiene di essere d'accordo con le parole di Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, che ha affermato che sulla regione si è creato un clamore negativo. Di Maio ...

Di Maio contro Draghi : "Avvelena il clima - c'è più rispetto da Berlino che dalla Bce" : Nel giorno del giudizio da parte di Standars&Poor's, il vicepremier prende di petto il presidente della Bce: "Secondo me siamo in un momento in cui bisogna tifare Italia e mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente".

La strana coerenza di Salvini e Di Maio per il rispetto delle regole : Ce lo dimostra la cronaca di questi giorni, con la vicenda del sindaco di Riace, Mimmo Lucano. I rappresentanti del Governo, più volte e in più occasioni, si sono dati il cambio, come in una ...

Di Maio all'Ue : "Rispetto per il popolo italiano" : "È la prima manovra italiana che non piace alla Ue. Non mi meraviglio: è la prima manovra italiana che viene scritta a Roma e non a Bruxelles!". Lo scrive su Fb Luigi Di Maio, dopo la bocciatura della ...