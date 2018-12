Spread | governo verso il test dei mercati | nei primi due mesi del 2019 il Tesoro dovrà

Governo Conte - lo Spread tra racconto pubblico e consenso : M5s-Lega mantengono la fiducia (che cresce nelle istituzioni) : I primi sei mesi e mezzo del Governo che si definisce del cambiamento misurano lo spread tra buona parte del racconto pubblico – sui giornali, in televisione, sui social – e il sentimento della maggioranza che resta al momento a prova di bomba, mai scalfito: i partiti del contratto, M5s e Lega, insieme non mollano il 60 per cento di base elettorale virtuale. “Incompetenti, analfabeti istituzionali, scappati di casa!”, e ...

L'accordo di Bruxelles pone fine al braccio di ferro governo-Ue. Bene le Borse - Spread giù a 253 : Il governo evita la procedura d'infrazione per debito mettendo sul piatto una correzione da oltre 10 miliardi. Ma la commissione continuerà a monitorare l'andamento del bilancio. Per Dombrovskis: '...

Sull'intesa tra Governo e Ue cala lo Spread - sale la borsa : Mercati che comunque attendono di conoscere la decisione della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, sui tassi, mentre all'orizzonte diminuisce la fiducia sulla crescita dell'economia ...

Spread in calo con il passo indietro del governo sul deficit. Borse Ue poco mosse dopo la Bce : MILANO - L'arretramento del governo sul deficit previsto per il 2019, che il presidente Conte ha indicato al 2,04% rispetto al 2,4% inizialmente prospettato, è ben accolto dagli investitori con lo ...

Malgrado apertura governo sul deficit - lo Spread rimane sopra quota 290 : Anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che ha incontrato ancora il Commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici, ha ribadito di volere trovare una soluzione per scongiurare la procedura ...

Giancarlo Giorgetti - la soffiata sullo Spread dei fondi sovrani : 'Giù di 100 punti se governo senza grillini' : Nella Lega, ormai, sono praticamente sicuri: il Movimento 5 Stelle sta 'impazzendo' come la maionese che non viene. E il ritorno di Alessandro Di Battista in Italia, previsto prima di Natale, potrebbe ...

Il piano segreto di Salvini per abbattere lo Spread : un governo degrillinizzato : Un altro chiodo di quella che di qui a qualche mese potrebbe essere la bara del governo Conte, lo piazza a metà giornata Matteo Salvini. Con una leggerezza che fa torto alla portata politica dello strappo, il ministro dell'Interno fa infatti sapere che l'Italia non firmerà il Global compact for migration - un insieme di accordi sull'immigrazione sostenuti dall'Onu - finché sul punto non si esprimerà il Parlamento. Una sconfessione clamorosa non ...

Manovra - dopo il vertice lo Spread apre in calo sotto i 290 punti. I primi passi del governo verso Bruxelles : I mercati premiano l’apertura del governo al dialogo con Bruxelles sulla Manovra: lo spread ha aperto in calo, sotto i 290 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,232 per cento. Un trend che conferma quanto già avvenuto lunedì, con il differenziale tra Btp e Bund crollato di 30 punti dopo che i due vicepremier all’unisono avevano confermato la possibilità di una riduzione del rapporto deficit/pil perché “non ...

Governo italiano 'più sensibile al tema Spread di quanto voglia ammettere' - analisti - : ... e in seconda battuta il fatto che il Governo, che ha maggiore visibilità sull'andamento dell'economia rispetto agli osservatori esterni, si è reso conto che i numeri sono ormai insostenibili e ha ...

Manovra - “apertura” del governo all’Ue. E lo Spread scende sotto i 300 punti : Il leader leghista: “Il rapporto deficit Pil a 2,4%? Potrebbe essere 2,2 o 2,6, non è questione di decimali”. E sul reddito di cittadinanza: “Meglio legarlo alle imprese»

