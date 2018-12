Petizione per il gol di Piatek contro l' Atalanta

Genoa - Petizione per attribuire il gol con l'Atalanta a Piatek : Una petizione online, per far sì che la Lega Calcio assegni il primo gol della sfida tra Genoa e Atalanta dello scorso 22 dicembre a Krzysztof Piatek. L'iniziativa è stata lanciata dal portale ...

Tifosi Genoa : Petizione per restituire il gol a Piatek : GENOVA - Sta decollando la petizione lanciata dal portale PianetaGenoa1893 ' Restituiamo il gol a Piatek' , lanciata dopo che la Lega Calcio ha deciso di definire autorete di Toloi una conclusione del ...

Sisma a Ischia - un Petizione per prorogare lo stato di emergenza : Sono circa 2000 le adesioni alla raccolta di firme promossa dai cittadini dell'isola d'Ischia, Napoli, per richiedere la proroga dello 'stato di emergenza Terremotò, dichiarato dal Consiglio dei ...

Terremoto Ischia : Petizione per prorogare lo stato di emergenza : Sono circa 2000 le adesioni alla raccolta di firme promossa dai cittadini dell’isola d’Ischia (Napoli) per richiedere la proroga dello ‘stato di emergenza Terremoto’, dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 29 agosto 2017, in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni isolani. Fase di emergenza che e’ durata un anno e successivamente prorogata di altri 6 mesi, con ultima ...

Epic Store : per il fondatore di Epic Games più comPetizione si traduce in maggiori vantaggi per i giocatori : Il fondatore di Epic Games Tim Sweeney ha recentemente risposto ad un fan su Reddit, l'utente si lamentava della politica delle esclusive a tempo limitato (adottata da Epic nel suo nuovo Store online) definendola dannosa per i consumatori. Come riporta Variety, il nuovo Store è stato aperto agli inizi di dicembre e a differenza di Steam, prevede l'88% dei ricavi destinati agli sviluppatori, inoltre offre una vasta gamma di titoli per Mac e PC, ...

Z Nation cancellata - anzi no : al via la Petizione per il salvataggio via Netflix : Miracolo di Natale in arrivo? I fan di Z Nation lo sperano dopo la notizia della cancellazione arrivata nelle scorse ore. Il pubblico è pronto a scommettere che per la serie tv che ha fatto la storia sia ancora presto per il pensionamento e così ha dato il via ad una petizione che possa salvarla proprio grazie all'intervento di Netflix. SYFY ha annunciato all'inizio di questo fine settimana che avrebbero cancellato Z Nation dopo cinque ...

La Petizione femminista online per cacciare Cagnoni da Ravenna supera 50mila firme : In venti giorni dal lancio sulla piattaforma online Change.org sono più di 50mila le adesioni raccolte dalla petizione promossa dalle associazioni femministe Ravennati Unione donne in Italia , Udi, , ...

Petizione su change.org per chiedere l'ultimazione dell'Asti-Cuneo : Se questo fosse possibile, si creerebbero maggiori esportazioni, che farebbero aumentare la produzione, dando una scossa positiva alla nostra economia. E non solo a quella cuneese, ma addirittura a ...

Chiusura entro fine anno - le mamme lanciano una Petizione per salvare Kidsville : [ ] Anziché investire con nuove proposte e iniziative per attirare nuove adesione abbiamo assistito in questi anni ad una politica commerciale improntata solo a tagli dissennati: progressivamente un ...

Di Maio : “Noi e la Lega seguiamo un contratto - per il resto siamo in comPetizione” : Lo ribadisce Luigi Di Maio, per quanto riguarda il rapporto con la Lega, si segue un contratto insieme, per tutto il resto siamo in competizione in campagna elettorale gli uni contro gli altri “Bisogna dividere le parole dai fatti”, ha spiegato Di Maio, “io sono il capo politico del M5S, Salvini è il segretario della Lega: è normale che nella veste di leader politico si possa intervenire su tutto”. Per esempio, sottolinea Di Maio, “Salvini ha ...

Tragedia Corinaldo - vergognosa ironia online sulle vittime : Petizione online per fermarla : Una petizione per salvare Benedetta Vitali, la 15enne tra le vittime della discoteca Lanterna Azzurra, almeno dal linciaggio mediatico. L'obiettivo è "tutelare utenti diffamati/minacciati da account social falsi". Già oltre 2mila firme.Continua a leggere

Cop26 - Petizione ‘#SalvailClima’ per proporre la candidatura dell’Italia ottiene 100mila adesioni : Mentre in Polonia è in corso il vertice sul clima, la petizione, lanciata dall'ex ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, affinché l'Italia ospiti la Cop24, ha raggiunto in una settimana 100mila adesioni, che verranno oggi consegnate al sottosegretario all'Ambiente Salvatore Micillo. Ma perché è così importante che il nostro Paese ospiti il vertice nel 2020?Continua a leggere

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Mi mancava il Giro d’Italia e torno per vincerlo. Ho la comPetizione dentro di me” : Un campione è questo, prendere o lasciare. Vincenzo Nibali lo è a tutti gli effetti e la notizia di ieri stupisce ma fino ad un certo punto. Il corridore nostrano, nonostante le sue 34 primavere, ha fatto la sua scelta: partecipare nel 2019 al Giro d’Italia e al Tour de France. Si preannuncia un’annata decisamente impegnativa per il siciliano che però ama le sfide e le vive con passione. Pertanto, per la terza volta in carriera, lo ...

Ponte Morandi : una Petizione per vedere il video del crollo : Tutto sembra pronto per la demolizione, con un team di società tutte genovesi con capofila Carena, ma le esigenze giudiziarie dell’inchiesta rischiano di rimandare tutto al 2019. La demolizione a blocchi La Procura, infatti, scrive Il Secolo XIX, si starebbe orientando per una soluzione che preveda una demolizione ‘a blocchi’, ovvero il benestare graduale alla demolizione delle aree che non sono considerate di interesse investigativo. I periti ...