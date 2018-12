Nuoto | il 2019 dell’Italia Tutte le frecce su cui puntare verso i Mondiali Detti

Nuoto - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Dai Campionati Italiani ai Mondiali : Una stagione decisamente importante è quella che si prospetta all’orizzonte nel Nuoto. Ci troviamo nel biennio olimpico che porterà ai Giochi di Tokyo 2020 e l’avventura della Nazionale Italiana sarà improntata su questo aspetto. Nel 2019 l’evento clou saranno i Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud) e gli Assoluti primaverili a Riccione saranno il primo vero banco di prova per staccare il biglietto per l’evento e ...

PallaNuoto - Serie A1 2019 : anche la BPM vuole ospitare la Final Six. La FIN sceglierà Busto Arsizio? : La Final Six della Serie A1 di Pallanuoto potrebbe giocarsi a Busto Arsizio: la BPM Sport Management avanza la candidatura ad ospitare l’atto conclusivo del massimo campionato italiano alle piscine Manara. Un’avversaria in più per Brescia, che fin dall’inizio aveva mostrato interesse ad ospitare play-off e play-out. Non sono queste le uniche due alternative sul piatto però: ad inizio stagione era stata paventata anche la ...

PallaNuoto - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Europa Cup - World League - Mondiali e Coppe Europee nel menù : Sarà un 2019 da vivere con entusiasmo quello della Pallanuoto italiana ed internazionale: si parte subito con la Coppa Italia femminile, poi si passa in territorio europeo, passando da competizioni per club e delle fasi finali di Europa Cup, che servirà da viatico per la prima rassegna che assegna un pass olimpico, la World League. Ad agosto il clou stagionale, con i Mondiali. calendario Pallanuoto 2019 4-6 gennaio Final Six Coppa Italia ...

PallaNuoto - Serie A1 2019 : Pro Recco batte e aggancia in vetta Brescia. BPM a -3 - pari il derby di Sicilia : Una partita stupenda Pro Recco-Brescia, piatto forte dell’undicesima giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto: i liguri trovano l’aggancio dopo aver rimontato e battuto i lombardi per 12-11 in una sfida emozionante. Ne approfitta la BPM, che passa per 4-8 in trasferta contro il Napoli, e recupera punti punti pesanti portandosi a -3 dalla vetta. Nella corsa al quarto posto la Florentia crolla 12-7 fuori casa contro la Lazio, ...

PallaNuoto femminile - Serie A1 2019 : pari tra Roma e Padova - Catania allunga in vetta : Dopo l’anticipo della scorsa settimana tra Bogliasco e Verona, vinto dalle liguri per 7-5, sono soltanto quattro le gare disputate oggi per l’ottava giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile. L’incontro di cartello tra Roma e Padova si conclude senza vincitori né vinti: 5-5 il risultato finale Come previsto senza storia le restanti sfide: Catania batte Florentia 11-5 e scappa in vetta guadagnando due punti sulle patavine, ...

PallaNuoto - Europa Cup 2019 : la Final Eight si disputerà a Spalato! Italia ad un passo dalla qualificazione : Buonissime notizie giungono per l’Italia della Pallanuoto: la Final Eight dell’Europa Cup si terrà a Spalato, in Croazia, con la compagine balcanica che diviene così già qualificata, in qualità di Paese ospitante, alla manifestazione. Tira un sospiro di sollievo il Settebello, che vede così scongiurata l’ipotesi che l’assegnazione andasse alla Francia. In quel caso infatti dal girone degli azzurri oltre alla compagine ...

PallaNuoto femminile - Serie A1 2019 : insidia Roma per Padova - Catania può tornare sola in vetta : Dopo l’anticipo della scorsa settimana tra Bogliasco e Verona, vinto dalle liguri per 7-5, saranno soltanto quattro le gare in programma domani per l’ottava giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile. Incontro di cartello tra Roma e Padova, con le capitoline che proveranno a scavalcare le patavine. Meno equilibrati, almeno sulla carta, gli altri incontri in programma: Catania-Florentia potrebbe far volare in testa da sole le ...

PallaNuoto - Serie A1 2019 : big match Pro Recco-Brescia - la BPM può approfittarne. C’è il derby di Sicilia : Senza dubbio sarà Pro Recco-Brescia il piatto forte dell’undicesima giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto: i liguri cercano l’aggancio dopo aver perso anche l’appello per la sconfitta a tavolino contro il Posillipo e sfidano i lombardi, imbattuti in Italia e sconfitti in Europa proprio dagli avversari di domani. Ne potrà approfittare la BPM (di scena in trasferta contro il Napoli) che recupererà punti nei confronti ...

PallaNuoto - Champions League 2018-2019 : pareggio importante per la Sport Management in casa del Mladost : Dopo tre vittorie e una sconfitta arriva anche il primo pareggio nei gironi della Champions League di Pallanuoto 2018-2019 per quanto riguarda la BPM Sport Management. Un punto più che positivo per i Mastini che escono imbattuti da una trasferta molto complicata come quella croata, in casa del Mladost Zagabria. Partita fatta di momenti alterni per le due compagini: dopo un primo quarto chiuso in parità i ragazzi di Baldineti hanno subito il ...

PallaNuoto - Champions League 2018-2019 : alti e bassi per la Pro Recco - ma la vittoria sul Barceloneta vale un piede nella Final 8 : Un inizio di stagione strepitoso, come d’abitudine d’altronde. La Pro Recco non si ferma più: quinta vittoria in cinque partite nella Champions League di Pallanuoto 2018-2019, per i recchelini ovviamente c’è la vetta nel girone a punteggio pieno. Oggi la sfida più difficile, quella al Barceloneta: gli iberici fino ad oggi erano ancora a pieni punti. In terra iberica però la banda di Ratko Rudic non ha sentito la pressione e non ...

PallaNuoto - Champions League 2018-2019 : l’AN Brescia si impone 10-8 sulla Dinamo Mosca : Quarta vittoria in cinque partite: inizio più che soddisfacente per l’AN Brescia nella Champions League di Pallanuoto maschile 2018-2019. I lombardi oggi, alla Mompiano, si sono imposti, non senza sofferenza, per 10-8 sui russi della Dinamo Mosca in un match nel quale i ragazzi di Sandro Bovo partivano nettamente con il favore del pronostico. L’equilibrio regna sovrano nella prima metà di gara dove l’attacco dei padroni di casa ...

Nuoto - l’Italia verso i Mondiali del 2019. Una generazione di giovani in rampa di lancio. Chi sarà già da medaglia? : Il Mondiale di Hangzhou ci restituisce un’ItalNuoto in salute. Da una parte i più esperti che hanno dimostrato di godere di buona salute, dall’altra un manipolo di giovani che si distinguono per talento, forza di volontà, umiltà e coraggio: tutte doti che pongono alcuni elementi della Nazionale in rampa di lancio verso l’olimpo delle grandi manifestazioni internazionali, a partire dal Mondiale in vasca lunga di Gwangju in programma come da ...

PallaNuoto - Champions League 2018-2019 : Pro Recco a Barcellona per chiudere la pratica : Quinta ed ultima giornata per quanto riguarda l’annata nella Champions League 2018-2019 di Pallanuoto maschile. Domani impegnate tutte e tre le squadre italiane: due trasferte ed una sfida casalinga per le compagini tricolori. Fondamentale, nel Gruppo A, lo scontro in terra spagnola tra Barceloneta e Pro Recco. I liguri lanciano la sfida ai catalani: entrambe le squadre sono prime in graduatoria a quota 12 punti (quattro vittorie ...