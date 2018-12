huffingtonpost

: 'Marrakech Jihad', cosa c'è dietro l'uccisione delle due turiste scandinave - ROBERTOCERVA : 'Marrakech Jihad', cosa c'è dietro l'uccisione delle due turiste scandinave - HuffPostItalia : 'Marrakech Jihad', cosa c'è dietro l'uccisione delle due turiste scandinave -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Non è stato un atto criminale isolato.la ferocedi Maren Ueland e di Louisa Vesterager Jespersen, le due giovanedecapitate nella notte tra il 16 e il 17 dicembre scorsi, c'è molto di più di un atto brutale compiuto da un branco di criminali comuni "islamizzati".c'è la "Marakech".Per l'di Maren e Louisa aè stato arrestato un cittadino svizzero residente nel Paese nordafricano. A renderlo noto è il Bcij, l'ufficio centrale per le investigazioni giudiziarie, affermando che si tratta di un individuo "impregnato di ideologia estremista e violenta". Fino ad ora i provvedimenti avevano colpito soltanto cittadini marocchini. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l'arrestato, di cui non è stata resa nota l'identità, è nato in Svizzera da genitori ...