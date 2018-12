Manovra | il 9 decide la Consulta ma nessun rischio esercizio provvisorio

Manovra - la Commissione Ue decide di non avviare la procedura d'infrazione : 'Accordo non perfetto' : Dombrovskis ha voluto infine tributare un ringraziamento al premier Conte e al ministro dell'Economia Giovanni Tria "per il loro impegno personale" nella trattativa. Intanto è "pronto" l'emendamento ...

Giancarlo Giorgetti - gli incontri riservatissimi : 'Tranquilli - decide la Lega' - cosa non dicono sulla Manovra : Un invito alla calma, perché alla fine si farà come dice la Lega . A rassicurare i grandi fondi d'investimento internazionali , BlackRock , Pimco , Norges bank, fondi di Dubai , di Singapore, cinesi e ...

Manovra - Conte : "Fiducia non scontata - si decide all'ultimo" - : Il premier ha chiarito che il governo sta lavorando "alacremente a concordare gli ultimi emendamenti". Oggi il premier è stato impegnato in un bilaterale con Juncker nella cornice del G20: "Non ...

Manovra - Conte : fiducia non scontata - si decide all'ultimo : Secondo quanto si apprende alla riunione hanno partecipato anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici. Il colloquio, terminato da ...

Manovra - salta (per ora) il taglio alle pensioni d’oro : deciderà il Parlamento : Il taglio alle pensioni d'oro non è previsto, almeno per il momento, nella legge di Bilancio. L'ultima versione del testo, quella firmata dal presidente della Repubblica, non prevede il taglio delle pensioni sopra i 4.500 euro mensili. Lega e M5s avrebbero comunque trovato un'intesa e la norma dovrebbe essere inserita durante l'esame parlamentare.Continua a leggere

Manovra. Tria apre verso l’Europa : “decideremo come fare” : Alla fine i grillini dovranno cedere all’Europa. A Porta a Porta il ministro dell’Economia Giovanni Tria spiega infatti che lo

Manovra - Matteo Salvini : 'Non si torna indietro - sarà Giuseppe Conte a decidere i tempi di risposta all'Ue' : 'La bocciatura da parte dell'Ue non cambia nulla, indietro non si torna ' ribadisce Matteo Salvini che assicura: 'L'Unione avrà educatamente tutte le risposte che ci chiede, anche se la nostra linea è ...