Calciomercato | Chelsea su un calciatore del Bayern Monaco

Calciomercato Chelsea : Pulisic in arrivo a luglio : Calciomercato Premier League: lo statunitense ha un contratto con il Borussia Dortmund fino a luglio del 2020, ma il Chelsea avrebbe già raggiunto l’accordo con il giocatore.Calciomercato Chelsea Pulisic / Arriveranno rinforzi per Maurizio Sarri. L’allenatore del Chelsea ha già iniziato a pensare ai prossimi acquisti e il club londinese si è già messo in moto per accontentarlo. Nelle ultime ore, infatti, secondo quanto riportato ...

Calciomercato - Kovacic : 'Chelsea scelta giusta - voglio restare qui. Hazard? Mi ha chiesto informazioni sul Real Madrid' : Non sapevo che fosse così bravo e potrebbe facilmente essere uno dei due o tre migliori giocatori del mondo. Mi ha chiesto come fosse il Real Madrid, ma per adesso non vediamo l'ora di trascorrere ...

Higuain via dal Milan? Sarri lo aspetta/ Calciomercato - lo scambio con il Chelsea per Morata è difficile ma... : Higuain via dal Milan? Sarri lo aspetta: lo scambio con il Chelsea per Morata è difficile ma le sirene di Calciomercato continuano a suonare

Calciomercato Milan - Higuain Morata : scambio con il Chelsea vicino : Calciomercato Milan – Rino Gattuso si gioca la sua permanenza sulla panchina del Milan nelle ultime due partite del 2018. Chi invece avrebbe già deciso il suo futuro sarebbe invece Gonzalo Higuain. Il Pipita avrebbe scelto di concludere la sua esperienza con la maglia rossonera dopo appena sei mesi. Nessun dubbio da parte dell’attaccante argentino […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain Morata: scambio con il Chelsea vicino ...

Chelsea - Calciomercato alternativo : il primo colpo di Sarri è… uno psicologo? : Questione di testa, prima di tutto. Il calcio è anche psicologia e Sarri vuole riportare sulla retta via il suo Chelsea, attualmente a -11 dal Liverpool capolista, al quarto posto del campionato ...

Calciomercato – Fabregas lascia il Chelsea? Dalla Francia il sogno di mercato del Monaco : Stampa francese: il Monaco pensa al colpo Fabregas a gennaio E’ Cesc Fabregas il sogno di mercato del Monaco, a quanto riporta ‘L’Equipe’ il centrocampista del Chelsea è nella lista dei desideri del club monegasco per la sessione invernale di mercato. Al momento la strada per portare il giocatore spagnolo 31enne nel Principato sembra in salita ma sotto traccia il Monaco sta lavorando anche ad altri colpi di mercato, ...

Calciomercato Milan - Higuain Morata : possibile scambio con il Chelsea : Calciomercato Milan – Gonzalo Higuain e Alvaro Morata stanno vivendo delle situazioni diverse ma tutto sommato con degli elementi in comune. L’attaccante argentino sta passando un momento davvero difficile con la maglia rossonera. Il Pipita è decisamente insofferente sia per i risultati della sua squadra che soprattutto per le critiche ricevute dal tecnico Gennaro Gattuso […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain Morata: ...

Calciomercato - Sarri chiama Higuain al Chelsea : “giocatore meraviglioso” : Higuain Chelsea – Torna vivo l’interesse del Chelsea per l’attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, per la finestra di gennaio. L’argentino è stato un obiettivo del manager del Chelsea, Maurizio Sarri, la scorsa estate e il club inglese ha tenuto colloqui iniziali con la Juventus. Tuttavia, le trattative non si sono sviluppate e l’attaccante si è trasferito al […] L'articolo Calciomercato, Sarri chiama Higuain ...

Calciomercato Chelsea - Sarri e il messaggio a Higuain : 'Straordinario - ma non voglio parlare di lui' : L'operazione non sarebbe di facile realizzazione, ma l'idea è concreta: il Chelsea pensa ancora una volta a Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino, già allenato da Maurizio Sarri al Napoli, sarebbe ...

Calciomercato - Chelsea vuole Higuain : clamoroso scambio con Morata con il Milan? : In estate è stato il sogno per l'attacco di Maurizio Sarri e ora il Chelsea sta pensando di ritornare nuovamente su Gonzalo Higuain. L'ottimo rapporto tra l'allenatore italiano e l'argentino è noto a ...

Calciomercato Chelsea - scelto il sostituto dell’infortunato Morata : Dopo l’infortunio di Alvaro Morata, il Chelsea corre subito ai ripari per regalare un’alternativa a Maurizio Sarri. Nel mercato di gennaio, i Blues vorrebbero prendere Callum Wilson, centravanti che sta facendo benissimo al Bournemouth. Lo ha confermato con queste parole Gianfranco Zola, membro dello staff dell’allenatore toscano: “Certamente Callum Wilson sta facendo molto bene nel suo club e ci interessa, non ...

Calciomercato Milan - possibile doppio colpo dal Chelsea : Fabregas e Batshuayi (RUMORS) : Il Milan sta lavorando con grande intensità per la prossima sessione di Calciomercato invernale. In questa prima fase di stagione, il club rossonero ha avuto un andamento alquanto deludente e la dirigenza vorrebbe puntellare la squadra con alcuni rinforzi. Per quanto visto, non può bastare Lucas Paquetà, il quale sarà chiamato a sostituire Giacomo Bonaventura (infortunatosi fino al termine della stagione). Stando alle ultime indiscrezioni di ...

Calciomercato - Morata è stufo del Chelsea : ecco dove vorrebbe andare : Alvaro Morata si è offerto al Barcellona. È quanto sostiene Rac1 secondo cui l’attaccante del Chelsea, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e arrivato a Londra dopo che che i Blues hanno sborsato 65 milioni di euro ai blancos, non sarebbe contento della sua situazione in Inghilterra e avrebbe contattato i blaugrana. Il Barcellona da parte sua non avrebbe chiuso la porta e, stando a Rac1, ci sarebbero già stati degli incontri a ...

Calciomercato Chelsea - Sarri su Fabregas : 'Vorrei restasse - è difficile da sostituire' : Fino a questo momento della stagione ha trovato poco spazio: solo tre spezzoni di gara in Premier League per un totale di 48 minuti disputati, quattro invece le presenze in Europa League, competizione ...