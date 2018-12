Adelio Cogliati è morto Storico paroliere | il saluto di Eros Ramazzotti | Ti vorrò

È morto il paroliere Adelio Cogliati - famoso per la sua collaborazione con Eros Ramazzotti : È morto a 70 anni Adelio Cogliati, autore o co-autore dei testi di molte canzoni italiane: in particolare dei Matia Bazar, di Anna Oxa, di Giorgia e di Eros Ramazzotti. In particolare, Cogliati scrisse per Giorgia le parole di “Come saprei”,