Victoria 2 | il finale della seconda stagione in onda domani su Canale 5

Blastingnews

: Ma tanto sappiamo tutti che #BlackMirror comanderà le nostre menti, il finale sarà sempre lo stesso per dirci che q… - CSerena_ : Ma tanto sappiamo tutti che #BlackMirror comanderà le nostre menti, il finale sarà sempre lo stesso per dirci che q… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Sta per terminare l'attesa relativa aldiSerie Tv "2". Mediaset, infatti, nei giorni scorsi ha comunicato che l'ultimo episodio andrà indomenica 30 dicembre in prima serata su5. Nello specifico si trattapuntata numero 9, intitolata "Conforto e Gioia", di questa fortunata produzione realizzata da Mammoth Screen e da Masterpiece per iltelevisivo britannico ITV e distribuita anche in Italia.Nell'ultimo appuntamento si respirerà aria di festa per l'imminente arrivo del Natale e a corte giungerà anche una bambina africana. Intanto ci saranno nuovi fidanzamenti....