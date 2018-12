Sosta invernale Serie A calcio | pausa di 3 settimane Le date e il programma In mezzo

oasport

(Di sabato 29 dicembre 2018) Si ferma laA, ma non si ferma ilitaliano: prima del 19 gennaio, giorno nel quale riprenderà il massimo campionato, ci saranno diversi appuntamenti importanti sui rettangoli verdi sparsi in giro per l’Italia (e non solo).Ad aprire le danze è la Coppa Italia, che vedrà svolgersi gli ottavi di finale tra il 12 e il 14 gennaio, tutti in orari differenti. Si continua, quindi, con la Supercoppa Italiana, che nonostante si giochi nel 2019 è da ascrivere al 2018. Molte polemiche hanno contrassegnato la scelta della sede in cui si giocherà la sfida tra Juventus e Milan: l’Arabia Saudita, e per la precisione il King Abdullah Sports City Stadium di Gedda. LaA, invece, tornerà in scena nel weekend della terza settimana del nuovo anno, che coinciderà con l’esordio del girone di ritorno di un campionato finora dominato dalla Juventus.Di seguito le, ...